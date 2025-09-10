「高雄最強百貨商圈」自住撐盤　屋主讓利1成就秒殺

▲「高雄最強百貨商圈」生活圈涵蓋捷運、輕軌、公園與明星學區，商業機能相當發達。（圖／永慶不動產高雄明華國中加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄巨蛋商圈周邊坐擁漢神巨蛋、義享天地，以及即將進駐富邦BOT的漢神3館，周邊商業機能完整，堪稱「高雄最強百貨商圈」，生活圈涵蓋捷運、輕軌、公園與明星學區，專家表示，該區一有物件釋出，只要屋主稍有讓利，幾乎1個月內就能成交。

▲巨蛋商圈內的博愛路商家林立，又有漢神巨蛋、義享天地以及未來的漢神3館等3大百貨設立。（圖／永慶不動產高雄明華國中加盟店提供）

永慶不動產高雄明華國中加盟店店東蘇素瑩表示，高雄巨蛋商圈到農16的範圍，地段堪稱蛋黃中蛋黃，博愛路商家林立，生活圈範圍涵蓋捷運、輕軌、公園與明星學區，又有漢神巨蛋、義享天地以及未來的漢神3館等3大百貨設立，各項機能都相當發達。

蘇素瑩指出，因地段精華，預售案已有72.8萬元的區域新高紀錄，至於屋齡10~20年的大樓，單價約33~35萬元，屋齡25年以上則落在30~33萬元左右。

▲該區一有物件釋出，只要屋主稍有讓利，幾乎1個月內就能成交。（圖／永慶不動產高雄明華國中加盟店提供）

區域主力產品以2房、3房大樓為主，購屋族群以首購、醫護人員、老師及百貨櫃姐為大宗，總價帶以2房無車位1500萬元，以及3房含平車2000~2500萬元，最受歡迎。

蘇素瑩強調，第七波信用管制後，買賣雙方進入觀望期，銷售期拉長，確實買氣應聲下滑，但現階段該區成交下滑主因不是買氣，而是釋出太少，只要一有物件釋出，屋主稍有讓利，幾乎1個月內就能成交。

▲永慶不動產高雄明華國中加盟店店東蘇素瑩表示，該區屋主不太可能大幅讓價，只要價格稍微符合市場行情，買方還是會出手。（圖／永慶不動產高雄明華國中加盟店提供）

她坦言，高雄在2020~2023年間房價大漲約5成，目前區域價格僅小幅回檔10~15%，屋主不太可能大幅讓價，只要價格稍微符合市場行情，買方還是會出手。蘇素瑩說：「加上預售案價格持續往上墊高，等於形成市場支撐。」

而行政院日前拍板「新青安貸款」不列入《銀行法》第72-2條規範，象徵房貸水龍頭再度開啟，對此，蘇素瑩認為：「對自住首購族幫助非常大，以往最大問題就是擔心貸款不足8成，一旦資金面放寬，確實能刺激剛性需求進場。」

