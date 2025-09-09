潛水員驚見墾丁海域泥水混濁　台電：非僅由核三光電場造成

▲台電9日出動空拍機觀測，恆春海域泥沙範圍廣距離長，其規模非核三排水所能造成。（圖／台電）

記者陳瑩欣、柯沛辰／屏東報導

有潛水員表示，墾丁海域海水近日出現大量泥沙，不僅覆蓋珊瑚，能見度極差，也導致海洋生物死亡，懷疑是核三廠設光電板所致。對此，台電表示，已出動空拍機及水下攝影確認現場狀況，並與縣府及當地潛水業者研討可能原因，但核三排水難以造成如此長距離、廣大泥沙，應是受多重因素影響。

台電表示，當地6-8月雨量已超過去年整年雨量，連日豪大雨沖刷導致泥沙入海，幾乎恆春半島海域都有觀察到泥沙，尤以枋山、楓港至車城海口為甚，海域出現泥沙應受多重因素影響，僅核三排水難以造成如此影響，但台電後續仍將強化相關場域水保措施及排水管控。

台電指出，恆春近來豪大雨，8月13日最大時降雨量近100毫米是過去40年次高紀錄，豪大雨加劇泥壤沖刷導致海水混濁。台電連日勘查包括核三廠內及上游區域、出水口周邊海域及14處野溪出海口，9日出動空拍機觀測枋山、楓港、車城海口、萬里桐、白砂、貓鼻頭、後????湖、核三等恆春半島海域沿線，發現枋山、楓港至車城海口沿海泥沙比核三出水口附近更明顯。

▲台電8月21日委託潛水團隊於核三排水口進行水下攝影，仍有觀察到海龜等海洋生物。（圖／台電）

為此，台電董事長曾文生9日率領團隊拜會縣府代表及當地潛水業者，了解附近海域泥沙狀況。與會代表也認同，從海域泥沙出現的範圍及距離之規模研判，並非僅由核三廠排水量所能造成，海域出現泥沙應受多重因素影響。至於海水濁度影響，台電8月21日委託潛水團隊於核三排水口進行水下攝影，仍有觀察到珊瑚及海龜等海洋生物。

台電說明，核三廠內之光電場設有植生毯、截水溝、滯洪池及沉沙池等水保設施，逕流水截流集入滯洪池，經沉降池減少泥沙，才依規定水量放流。雖目前認為大範圍海域泥沙應非僅由核三排水直接造成，台電仍會積極落實相關場域水土保持並強化核三廠排水管理，後續也將協助縣府及墾管處等單位持續釐清海域泥沙確切成因。