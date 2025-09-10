存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔　崩潰求公司：我想工作

▲男子存了2千萬退休後，陷入「人生沒有意義」的低潮。（示意圖／pakutaso免費圖庫）

文／CTWANT

隨著上市公司早期與希望退休制度增加，越來越多日本上班族選擇提前退休（FIRE）。根據東京商工研究所統計，2024年共有57家上市企業實施早期或希望退休，招募人數達約1萬人，較去年增長超過3倍。專家提醒，雖然經濟上有準備，但早期退休仍可能帶來意想不到的心理與社會挑戰。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，千葉縣55歲的水戶先生（化名）是自願提前退休的案例。他多年來節省生活費，專注資產運用，設定目標「資產達1億日圓（約新台幣2,100萬元）就退休」。55歲時，他透過公司提供的希望退休制度，領取3,000萬日圓（約新台幣630萬元）退職金，成功達成目標，開始享受自由生活。

退休初期，水戶先生每天按自己的步調生活，看電視、玩遊戲、白天喝酒，過著理想中的自由生活。然而，僅1個月後，他便因缺乏目標感與社會連結，開始感到孤獨與空虛。社群媒體上的前同事生活照片，更讓他產生焦慮與比較心理，甚至一度以高消費方式試圖填補內心空洞，但最終只剩後悔與挫折。

經歷心理低潮後，水戶先生嘗試重返工作，但遭公司拒絕。隨後，他參與社區志工活動，包括祭典協助、兒童食堂服務與環境清理，逐漸建立人際連結與社會參與感，透過與人的互動，終於重新找回早期退休時缺乏的生活充實感。

專家指出，早期退休與FIRE雖能提供經濟自由，但並非幸福保證。規劃退休生活時，除了資產累積，應同時思考生活品質與社會連結，建立人際互動與興趣愛好，才能真正實現「財務自由、生活豐盛」。水戶先生的經驗提醒，資產只是手段，生活目標與社會參與才是早期退休後幸福的重要基礎。

