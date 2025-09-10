台積電刷天價！漲25元至1225元　台股漲300點衝25154新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（10日）以25032.88點開出，指數大漲177.7點，漲幅0.71％。隨後在台積電刷新天價下，指數大漲299.7點，衝25154..88點史上新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1220元，漲幅1.67％，隨後漲勢擴大至上漲25元、1225元新天價；鴻海（2317）上漲3.5元至211元；聯發科（2454）上漲10元至1520元；廣達（2382）上漲4元來到266.5元；長榮（2603）上漲0.5元至185元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲196.39點或0.43％，收在45711.34點；標準普爾500指數上漲17.46點或0.27％，收6512.61點；那斯達克指數上漲80.79點或0.37％，收在21879.49點；費城半導體指數上漲10.21點或0.18％，收5819.82點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45711.34 ▲196.39 ▲0.43% S&P500 6512.61 ▲17.46 ▲0.27% NASDAQ 21879.49 ▲80.79 ▲0.37% 費城半導體指數 5819.82 ▲10.21 ▲0.18%

資料來源：證交所