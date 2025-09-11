實習生爽領4萬！她3年薪資比不上崩潰　眾人點職場現實面：快逃

▲原PO發現自己的薪資竟不如實習生，讓她瞬間心寒。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

一名科技公司女員工在網路上發文，透露自己大學畢業後進入公司擔任FA工程職位，三年來薪資僅從起薪33,000元微幅調升至37,500元，然而近期公司新進實習生的起薪卻高達40,000元，讓她大感挫折，直言「三年的努力，不如一個實習生」，並坦言對工作熱情逐漸冷卻，「從今天開始，我不想努力了。」

這名女網友在Dcard以「原來我三年的努力比不上實習生」為題分享自身經歷，指出三年前大學剛畢業時進入公司任職，當時主管向她表示「因為什麼都還不會，起薪低是正常的，上手之後就會開始調薪」，讓她相信只要努力就有回報。然而三年過去，實際薪資僅調升4,500元。雖然內心略感失落，但她仍試著安慰自己「至少有慢慢在進步」。

直到近日公司招募幾位實習生，該員工觀察這些實習生在職場上大多無所事事，常滑手機、看影片，未明顯參與業務執行，與其他忙碌的正職員工形成強烈對比。她原本並未多作評論，直至某日與一名實習生閒聊時，對方透露自己選擇加入該公司是因「這裡給的薪水最高」，進一步說明：「我同學去其他公司大概32K，我們這邊40K，很爽。」

這番話讓原PO當場愣住，驚問「你確定？」實習生則一臉理所當然地回應：「對啊，這邊薪水超高，事情也不多。」得知實習生薪資高於自己後，原PO深感諷刺，「我做了三年，還沒他一個實習生高」，她更指出，部門經理曾表示業績不佳，獎金只有幾百元是「很正常的」，對照實習生高薪與輕鬆工時，讓她對現狀產生強烈不滿。

貼文最後，原PO直言已不再願意為公司投入額外心力，「薪水比實習生少、還要加班配合，憑什麼？從今天開始，我不想努力了。」

貼文一出，網友們紛紛點出台灣職場的殘酷事實，「現階段的台灣跳槽才能加薪，擺爛不是好選擇，手上握有關鍵項目的時候提離職是最有效的」、「因為新人沒這個薪水很難看，也會沒人想應徵」、「所以這就是為什麼大部分公司都會說薪資是公司機密，嚴禁討論」、「很多公司都這樣，做了好幾年薪水比不上剛進來的人，只能跳槽最快了」、「會跑的就會跑，不會跑的只能羨慕人領高薪，公司吃定你不會跑，建議要找到更好的再辭職。」

