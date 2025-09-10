進港船舶P&I審查新制10月中實施　船東需儘速向合規保險人投保

▲符合P&I審查新制條件保險人名單。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升我國港口及周邊海域海事安全並維護船東權益，航港局將自今年10月15日起實施「進港船舶船東責任保險(P&I)審查新制」，申請進出我國商港之船舶，應向國際船東互保協會(IG P&I Club)、我國保險公司或具國際信評機構評等達BBB(含)以上之保險人(目前計47家)投保P&I保險。

目前符合新制保險之船舶佔比達96.7%。航港局呼籲尚未符合新制條件之船舶，應儘速向合規保險人投保，以免屆時因P&I保險不符規定致無法進港。

航港局表示，為規劃P&I審查新制，該局已於今年3月及4月分別召開2場業者座談會，並聽取業界建議，將原訂實施日期由7月1日延後至10月15日，以利業者重新規劃投保事宜。

另已於今年5月14日修正公告發布「交通部航港局審查責任保險文件注意事項」，針對P&I保險人訂定條件，船東應向國際船東互保協會(IG P&I Club)、我國保險公司或具有國際信評機構(標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏)BBB(含)以上之保險人購買保險；倘未能向符合條件之保險人投保，船東得以提供保證金，並檢附P&I保單之方式，申請進出我國商港。

另航港局考量業者實務需求，針對已向國際信評機構申請評等，但尚未取得信評結果之保險人，於今年10月15日前提出相關證明文件者，經該局確認後，將暫同意其承保船舶進出我國商港至115年4月15日止，如果115年4月15日未取得國際信評機構BBB(含)以上信用評等，則取消投保該保險人船舶進入我國商港權利。

航港局呼籲，為避免屆時船舶因P&I保險不符新制規定而無法申辦進港，業者應儘速確認所投保之P&I保險人是否合規，並可透過「MTNet首頁/公開服務/船東責任保險公司(https://im.mtnet.gov.tw/IM10/IM100418/Default)」查詢合規保險人名單。