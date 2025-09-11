ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

▲韓國仁川國際機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南韓機場罷工事件即將在19日舉行，產險業宣導旅平險承保變動。圖為韓國仁川國際機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓向來是國人出國旅遊最多造訪國家之一，但南韓「全國機場勞工聯合會」宣布19日（下周五）起發動罷工，保險業者提醒，在罷工宣布後投保旅遊綜合險造成「班機延誤」，是屬保單條款約定特別不保事項。

南韓「全國機場勞工聯合會」在9日宣布自19日起發動罷工，並計劃持續至中秋假期，影響範圍涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，恐對航班造成衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此大型保險公司國泰產險已在官網上提醒保戶2大注意事項包括「宣布後投保旅遊綜合險，如因該罷工事故所致班機延誤，屬保單條款約定之特別不保事項」；其次「參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定旅程取消、旅程更改之承保範圍。」

▲南韓航空業出現罷工事件，產險業為旅平險不承保事項做宣告說明。（圖／翻攝國泰產險官網）

▲南韓航空業出現罷工事件，產險業為旅平險不承保事項做宣告說明。（圖／翻攝國泰產險官網）

保險業者解釋，雖南韓罷工從19日起才啟動，卻提早在9日預告，國人19日以後才要出發前往南韓，這幾天才要投保不便險，不幸當天碰到飛機延誤，無法獲得理賠。

另外保險業者也表示，如果早在預告9日之前已買好19日以後才出發旅遊不便險，還有一種情況也可能無法得到理賠，就是參與罷工活動是機場工作人員，而非保險條款中所載明機師或空服員等人，也是不符合保單條款約定「旅程取消」、「旅程更改」承保範圍，所以也不賠。

保險業者提醒保戶，旅遊不便險遇上罷工是否理賠，仍需視所購買保險合約條款，在購買保險前，建議仔細閱讀保險契約條款。

關鍵字： 南韓罷工保險旅遊航班

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【忍不住火了】陳其邁轟台電反應太慢！當曾文生面前抗議　

推薦閱讀

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

快訊／台積電8月營收3357.7億元　寫歷史次高紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 8 月營收報告。2025 年 8 月合併營收約為新台幣 3,357 億 7,200 萬元，較上月增加了 3.9%，較去年同期增加了 33.8%，並寫歷史次高紀錄，同時也是歷年同期新高。

2025-09-10 13:38
台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台股創新高！老手開示：主升段行情進行式　轉折點在明年5月

台積電（2330）創下1225元天價，今（10）日台股創下25233.89點新高價位，台股資深分析師杜金龍指出，這一波從4月17306點起漲，到目前漲勢延續5個月，目前台股仍處在主升段當中，這個波段上漲周期將持續13個月，若以指數低點1.5～1.618倍漲幅計算，指數滿足點落在26000～28000點，波段轉折點落在明年5月。

2025-09-10 11:46
iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

iPhone 17來了！本土投顧點8台廠受惠　台積電、鴻海皆上榜

蘋果iPhone 17系列正式發表，相機規格大幅升級至4800萬畫素，新增超薄iPhone Air機型。本土投信點名8檔台廠供應鏈將受惠，包括台積電（2330）、晶技（3042）、鴻海（2317）、大立光（3008）、奇鋐（3017）、華通（2313）、全新（2455）、臻鼎-KY（4958）。

2025-09-10 12:35
PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

PCB股金居再創新高！中國玻纖布反內卷　台玻漲多翻黑

AI伺服器需求持續擴大，加上中國大陸產業反內卷擴及玻纖族群，並喊漲玻纖布相關產品，後續牽動台廠供應鏈報價，今（10）日金居（8358）跳空大漲，勁揚逾8%，創下278.5元新高價位，富喬（1815）、尖點（8021）均是維持紅盤之上，而台玻（1802）則是挫低逾3%。

2025-09-10 10:42
「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

生技股「隱形股王」康霈（6919）獲規模逾6000億的重量級台股ETF元大台灣50（0050）納入成分股，引發慶祝行情走揚，但因漲多且法說會釋出利空導致股價「消風」，9日翻黑，今（10）日開盤不到1分鐘直摜跌停，委賣逾8000張。

2025-09-10 09:52
無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

無人艇帶衝！造船三雄噴出　台船漲停高掛2萬張買單排隊

2025台北國際航太暨國防工業展即將於18日登場，市場關注重點將是無人載具產業，其中無人艇中的造船三雄成今（10）日市場資金青睞受惠股，台船（2208）及龍德造船（6753）奔漲停，中信造船（2644）一度大漲逾8%。

2025-09-10 11:29
儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

儲能雙雄光寶科亮燈　台達電續刷844元天價

AI需求旺，儲能概念雙雄股價表現強勁，台達電（2308）連日刷新天價，今（10）日盤中飆逾7%衝上844元；買不到台達電的投資人轉向光寶科（2301）亮燈漲停，股價衝上154.5元，刷逾2年新高。

2025-09-10 11:08
家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

家登8月營收5.6億元、月增10.5%　看好Q3出貨可期

半導體設備大廠家登精密（3680）今日公佈 2025年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.6億元，月增10.5%，年減13.3%。今年累積1~8月營收約 44.86億元，年減0.54%。家登表示，進入 Q3全力備貨階段，光罩載具暨晶圓載具出貨可期，各項新產品亦進入驗證關鍵階段，可望陸續挹注營收。

2025-09-10 11:16
鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海帶量衝　東元拉第2根漲停刷天價

鴻海（2317）整併東元（1504）利多持續醱酵，鴻海今（9）日盤中挾逾3萬張成交量收復210元整數關卡，東元則爆逾8萬張成交量拉出第2根漲停，盤中衝至87.5元刷新天價。

2025-09-10 10:03
興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

興達電廠火災！經長龔明鑫致歉　強調「不影響供電」

高雄興達電廠天然氣外洩引發火災，經濟部長龔明鑫今（10）日公開致歉，並強調「不影響供電」，至於後續啟動時程將視檢查程序而定。

2025-09-10 11:26

讀者迴響

熱門新聞

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

財政部出手課網紅稅！4大要件一次看

甲骨文創辦人艾利森身價暴增　超越馬斯克成全球首富

存2千萬爽退休！55歲男1個月就後悔求公司：讓我回去

5萬人先領錢！00982A配息平均入帳4362元　創主動式ETF首例

一表看13家金控獲利　前8月共賺進3638億元

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

台股創新高！外資掃貨476億元今年第3大　狂敲鴻海逾4萬張

台積電侯永清：摩爾定律2.0才剛開始　台灣半導體需結合軟體創新

大同8月營收49.52億元　創今年新高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366