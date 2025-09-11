南韓機場提早預告罷工　現在才保不便險「班機延誤」沒得賠

▲南韓機場罷工事件即將在19日舉行，產險業宣導旅平險承保變動。圖為韓國仁川國際機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓向來是國人出國旅遊最多造訪國家之一，但南韓「全國機場勞工聯合會」宣布19日（下周五）起發動罷工，保險業者提醒，在罷工宣布後投保旅遊綜合險造成「班機延誤」，是屬保單條款約定特別不保事項。

南韓「全國機場勞工聯合會」在9日宣布自19日起發動罷工，並計劃持續至中秋假期，影響範圍涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，恐對航班造成衝擊。

對此大型保險公司國泰產險已在官網上提醒保戶2大注意事項包括「宣布後投保旅遊綜合險，如因該罷工事故所致班機延誤，屬保單條款約定之特別不保事項」；其次「參與罷工活動之機場工作人員，非符合保單條款約定旅程取消、旅程更改之承保範圍。」

▲南韓航空業出現罷工事件，產險業為旅平險不承保事項做宣告說明。（圖／翻攝國泰產險官網）

保險業者解釋，雖南韓罷工從19日起才啟動，卻提早在9日預告，國人19日以後才要出發前往南韓，這幾天才要投保不便險，不幸當天碰到飛機延誤，無法獲得理賠。

另外保險業者也表示，如果早在預告9日之前已買好19日以後才出發旅遊不便險，還有一種情況也可能無法得到理賠，就是參與罷工活動是機場工作人員，而非保險條款中所載明機師或空服員等人，也是不符合保單條款約定「旅程取消」、「旅程更改」承保範圍，所以也不賠。

保險業者提醒保戶，旅遊不便險遇上罷工是否理賠，仍需視所購買保險合約條款，在購買保險前，建議仔細閱讀保險契約條款。

