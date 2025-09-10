台積電侯永清：摩爾定律2.0才剛開始　台灣半導體需結合軟體創新

▲SEMICON Taiwan 國際半導體展「大師論壇」。（圖／SEMI提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣半導體產業協會理事長暨台積電副共同營運長侯永清今（10）日出席 SEMICON Taiwan 國際半導體展「大師論壇」時指出，外界常認為摩爾定律已不再適用，但他強調，這其實只是技術進程放緩、成本提升所帶來的假象；若能從晶片規模優化跨越至軟體、系統整合，將開啟「摩爾定律 2.0」的新階段。

侯永清與日月光執行長吳田玉、Tenstorrent 執行長凱勒（Jim Keller）、英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）同台對談。他指出，台灣半導體過去偏重硬體優化，但隨著 AI 崛起，結合軟體與系統的創新價值更高，台灣必須大刀闊斧改革產品設計與營運模式，才能抓住新一波機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，台灣半導體生態系正與系統大廠如微軟（Microsoft）、Meta，以及晶片廠超微（AMD）等深化合作，這將使台灣從硬體製造轉型為跨領域的創新平台，並推動產業升級。

針對人形機器人等新應用，侯永清坦言，台灣現有生態系仍不足，需要引進新能力與夥伴。他並指出，台灣供應鏈過去 10 至 20 年維持相同模式，但在 AI 加持下，有機會透過自動化研發、智能設計加速產品開發，突破現有限制。

侯永清表示，台灣半導體供應鏈聚集來自全球的合作夥伴，去年底已有 40 家跨國企業在台設立營運與研發中心，今年預期會更多。他強調，台灣北中南三大科學園區距離僅一小時車程，利於協作與創新，這是台灣的獨特優勢。

不過，他也提醒，生態體系本應自然形成，但當前因供應鏈韌性與國安考量，逐漸有人為介入，恐拖慢創新效益。他呼籲業界保持開放態度，才能讓「摩爾定律 2.0」真正啟動，持續推動科技演進。