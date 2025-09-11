911紐約世貿中心遭撞毀時　陽明、長榮都已搬離躲過大劫難

▲美國紐約世貿中心2001年9月11日遭恐怖分子挾機撞擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張佩芬／台北報導

2001年9月11日早上，美國紐約發生的兩架客機撞上世貿中心南塔、北塔事件，對於貨櫃船運業者資深高階來說，是深刻沉痛的回憶，當時有2977人、超過90國人士喪生。陽明海運退休高階回憶，陽明與長榮海運的紐約辦公室原都設在世貿中心，還好當時都已相繼搬離，躲過大劫難。

事件發生當日，兩岸航運研討會在深圳召開，當晚晚宴結束，隨團採訪記者發稿回報社，與主管通電話時被告知因發生世貿中心攻擊事件，多數新聞版面都要用來報導該事件，記者立刻通知陽明海運董事長陳庭輝、長榮海運董事長林省三，消息傳開，原準備睡覺的業界高階，都打開電視看新聞，當時很多人都覺得好像在看電影，很難相信真的。

時任陽明海運總經理的盧峰海，因為兒子、女兒都在紐約唸書，立刻打電話找人，但因通訊中斷，整個晚上都無法通上電話，直到白天才打通電話獲知平安。

紐約港有多位主管，當日上午原本計畫到世貿中心拜訪客戶，但其中一位副總經理因為前一晚喝醉酒遲到，延誤了大夥的行程，卻讓大家避開一劫。但也有人在攻擊事件發生後，好不容易從高樓層走到一樓，卻沒有立刻離開大樓，而是先去上廁所，結果大樓崩毀身亡。

曾經在世貿中心上班的業界高階透露，世貿中心常辦演習，美籍員工一聽到警報聲都會立刻起身走樓梯做疏散，台籍員工卻留在座位繼續工作，攻擊事件發生後，台籍員工不敢再輕忽演習的重要性。

24年前的今日上午8時46分，一架美國航空客機撞上世貿中心北塔，9時3分，另一架聯合航空客機撞上南塔，兩棟大樓分別燃燒56分鐘與102分鐘後崩毀。