軍工股漲勢熄火？ 領頭羊雷虎出關開高走低重挫逾8%

軍工股領頭羊雷虎（8033）於今（12）日結束20分鐘一盤分盤交易，恢復正常交易，股價開高走低，最低來到163.5元，跌逾8%，雷虎不再「虎虎生風」，軍工類股漲勢也跟熄火，龍德造船（6753）創高後走跌，軍工航太相關漢翔（2634）、長榮航太（2645），以及台船（2208）、寶一（8222）、精剛（1584）維持平盤附近整理。

茂達獲國巨溢價2成收購 奔漲停11萬張排隊等著買

動元件大廠國巨 （2327） 宣布收購公開收購IC廠茂達 （6138） ，茂達今（12）日股價開盤即跳空漲停鎖死，高掛逾11萬張委買單。

準千金股？台達電股價再刷新高 3外資調高目標價至1000元

台達電（2308）今（12）日股價再衝高至854元，創下歷史新高，3家外資包括日系外資、美系外資及亞系外資在最新出爐的報告中都調高目標價，同步上看1000元，都重申「買進」及「加碼」評等，市場看好台達電有機會成為下一檔千金股。

達運光電董座遭聲押 股價垂淚摜第2根跌停

寬頻放大器大廠達運光電（8045）因中科院鵬園院區標案弊案，董座涉案遭聲押禁見，股價繼昨（11）日跌停後，今（12）日續跌停鎖死94.5元跌停價。

債蛙笑了！「全球資產定價之錨」跌破4% 債券ETF齊走揚

美國 8 月CPI 數據符合預期，市場押注美國聯準會（Fed）下周會議啟動降息循環，素有「全球資產定價之錨」之稱的10年期美債收益率周四（11日）盤中一度跌破備受矚目的4%大關，刷新5個月低點，受此影響，台股中債券ETF全面走揚，其中2檔規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）股價從今年低點反彈近1成。

台新新光金啟動新一輪整併 元富證、元富期納入旗下

台新新光金（2888）於今（12）日召開重大訊息說明會，宣布證券、期貨子公司換股合併，元富證券將併入台新證券，換股比例為台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股；元富期貨也將併入台新期貨，預計台新期貨以每2.1028股普通股加計現金3.5714元，取得元富期貨1股普通股。

台積電收1260元平天價 2上市公司逢高處分落袋為安

台積電（2330）今（12）日以1260元作收平天價，統計本周上漲幅度近7%，不過皇翔（2545）與奇偶（3356）2家上市公司趁勢獲利了結台積電持股，各獲利7000萬餘元和1.1億餘元。

台日首檔跨境連結ETF東證所掛牌 國泰00881進軍日本市場

國泰金（2882）旗下國泰投信偕同日本大和資產管理於今（12）日共同宣布正式掛牌台日首檔跨境連結ETF「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」(iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数，iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，日股代號413A)，台灣資產管理版圖再寫全新篇章。

熱錢來了！外資單周大買台股1587億 鴻海連12買敲進逾24萬張

聯準會可望9月降息，點燃台股資金行情，本周順利突破2萬5千點，而外資買盤扮演關鍵性角色，今（12）日買超265.25億元，連續9個交易日站在買方，買超金額累計達2148億元，光本周買超金額為1587億元，華邦（2344）外資回補4.4萬張，為今日買超第一名個股，而鴻海（2317）則是連續12個交易買進，買超張數高達24.8萬張。

多家做1700美元低價、美國線下周一漲價恐將大打折 SCFI下跌3.21%

貨櫃船公司下周一(15日)美國線每大箱(40呎櫃)運價調升1000美元計畫，因為本月1日美西漲到2300、美東漲到3300美元的運價，目前多已跌回1900-2150美元，兩家非聯盟船與馬士基航運美西線僅收1700-1800美元，超大型與大型攬貨公司估下周一漲價將大打折扣。今(12)日上海交易所公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌16.33點，跌幅3.21%，指數來到1398.11點。