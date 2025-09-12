台新新光金啟動新一輪整併　元富證、元富期納入旗下

▲台新新光金今召開重訊，說明證券、期貨子公司整併。（圖／巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台新新光金（2888）於今（12）日召開重大訊息說明會，宣布證券、期貨子公司換股合併，元富證券將併入台新證券，換股比例為台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股；元富期貨也將併入台新期貨，預計台新期貨以每2.1028股普通股加計現金3.5714元，取得元富期貨1股普通股。
台新證券、元富證券於今日分別召開董事會（代行股東會），決議通過以換股方式辦理合併。合併後台新證券為存續公司，元富證券為消滅公司，此合併案擬由台新證券以合併發行新股方式支付對價，預計以台新證券1.1264股普通股換發元富證券普通股1股，並將於取得主管機關核准後訂定合併基準日。
台新證券、元富證券雙方合併後將有效發揮綜效，透過整合集團資源，共享協同行銷優勢，藉此提升營運效能、降低成本，同時擴大業務市佔及資產規模，總資產排名，為證券業第六大；經紀業務市佔率，也將躍升為5.3%，成為證券業第四大。
子公司台新期貨、元富期貨同步於今日分別召開董事會(代行股東會)，決議通過以換股搭配現金方式辦理合併，台新期貨發行新股搭配現金為對價，預計以每2.1028股普通股加計現金3.5714元取得元富期貨1股普通股，將於取得主管機關核准後訂定合併基準日，完成合併後台新期貨為存續公司，元富期貨為消滅公司，並成為第五大期貨公司。
