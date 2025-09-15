ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

336萬人期待！20檔台股ETF本周除息　15檔今最後上車日

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF配息香，本周包括群益台灣精選高息(00919)在內20檔台股ETF即將除息，引發336.4萬名股民眾所期待，其中有高達15檔設定今（15）日為最後買進日，投資人躍躍欲試。

法人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進。根據CMONEY統計資料顯示，本周9月15日至9月19日將有包括 00919、元大台灣高息低波(00713)等共20檔台股ETF將除息，吸引336萬4129位受益人關注，若以預估年化配息率來看00919本次配息年化配息率10.2%最高。

據了解，00919連續10季維持10% 以上，本次除息日為9月 16 日為除息高峰日，跟其他14檔同一天除息，參與除息最後買進日為9月15日，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，雖然今年高息ETF吹起降息風，但相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。以00919為例，00919在今年5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，顯示換股後成份股特性更加適合長期存股。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，建議可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

關鍵字： 台股ETF高息除息投資

