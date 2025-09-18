▲ 房市寒冬逆勢加碼！永慶房屋月休10天、連8年奪「亞洲最佳企業雇主」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

面對美中貿易關稅衝擊，以及央行信用管制下的房貸緊縮，六都上半年房市交易量年減26.6%，創近八年新低。房市景氣寒冬讓不少同行面臨收入壓力，但永慶房屋的策略卻不一樣。

▲▼先讓員工有幸福感，永慶房屋調高保障收入、祭出「有薪福利假」同時導入 AI 留才攬才兩頭並進 。（圖／記者鄭遠龍攝）



永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋自創業以來，就不炒房、也不與投機客合作，信用管制主要是打擊炒作，而我們專注自住、換屋與置產，因此受到的影響有限。他強調，「房仲是人的產業，幸福的員工才能提供優質服務。」即使房市低迷，永慶仍持續加碼保障收入，推出「月休最高10天」制度；每月固定7天例休，再加上工作達標可獲3天有薪福利假。7月份統計顯示，超過六成經紀人員享有額外假期。

▲▼永慶AI特助能協助推播案件、優化流程，讓經紀人員工作更高效、生活更平衡（圖／記者鄭遠龍攝）

蔡佳欣經紀人員分享：「上個月我休到10天，月收入有6位數。AI系統也幫我們分析客戶需求，篩選合適物件，讓工作更聚焦。」經紀人員王韻安補充：「AI還能提供行政建議，減少重複工作，我們可以把時間用在服務客戶，提高成交率。」

永慶不只加碼休假福利，還投入AI工具，提升房仲工作效率，並優化消費者找房體驗。「永慶AI特助」能即時提供房產資訊，減少消費者爬資料時間，也提高滿意度。

▲▼除了工作福利，永慶房屋還舉辦籃球、羽球、壘球賽事，搭配國內外旅遊與年度尾牙，持續營造員工安心、樂在工作的氛圍 。（圖／永慶房屋提供）

塗振宏指出，公司持續關注員工多元需求，包括中高齡、二度就業、女性與僑生員工，安排培訓與系統操作課程，確保每個人都能快速適應市場，並專注於專業服務，「我們會持續收集我們前線員工的回饋，同時會針對現在人力資源的環境進行我們人資政策的優化。」

靠著「員工優先」策略，永慶房屋已連續8年獲得《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主」。即便房市寒冬，永慶仍持續招募新人，結合AI系統與福利加碼，吸引人才加入，形成正向循環。

▲永慶房屋人資部協理塗振宏 。（圖／記者鄭遠龍攝）