火星生技第四季力拼轉盈　總座：明年致力拓展海外版圖

▲火星生技總經理楊硯超。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

醫療保健品通路商火星生技（7731）積極搶佔市場，總經理楊硯超今日表示，看好下半年傳統旺季，今年第四季力拼轉盈，同時，公司也積極佈局海外市場，希望明年能擴張海外版圖。

火星生技今年前八月營收3.97億元，年增28%。接下來配合雙11、雙12與聖誕節等傳統旺季，第四季力拼轉盈。

楊硯超表示，火星目前掌握六大通路類型，包括藥妝藥局、網路電商、電話銷售、直播平台、醫療院所、醫美診所，品牌官網會員總人數成長至64萬。累計前八月，線上與實體通路銷售比重約為6比4，今年底有望達到5比5，強化實體通路銷售。

楊硯超指出，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長。地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達216%，主要是公司自主開發 AI 模型並導入採購系統至單點藥局，可優化庫存周轉，有效帶動單點藥局的滲透率與營收表現。更重要的是，單點藥局與火星均以賣斷方式作為交易條件，使得營收能較過往逐步成長，毛利率均能持續維持平均70%左右的表現。

火星生技8月營收5,258 萬元，月增46.2%、年增3.2%。展望第四季，即將進入傳統旺季，第四季可望是全年營運最強勁的季度。公司同步精簡開支，調整直播策略，預期下半年費用較上半年減少30%以上，力拼第四季單季獲利。

火星生技旗下品牌，包含男性保健領導品牌武倍系列「TAIZAKU」、兒童系列「藥師健生活」、「樹飛雪」、「inyouso」、「dr.hold」及「新悠雀」等。目前營收幾乎以台灣內需市場為主，展望2026年，將致力拓展海外版圖，預計將是新一波的成長動能。

