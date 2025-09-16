三商家購攜手雲創通訊合作　全台800家美廉社電子價卡全面上線

▲三商家購董事總經理邱光隆（左）、雲創通訊董事長魏駿愷（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

三商家購（2945）今日與雲創通訊今日共同宣布，三商家購旗下美廉社全台800家門市全面導入電子價卡，成為全台零售通路中應用規模最大的應用案例。三商家購表示，此舉不僅代表台灣零售業邁入數位化新階段，更展現三商家購推動智慧經營、減碳實踐與數據驅動決策的決心。

三商家購董事總經理邱光隆指出，剩食問題已是全球共同面臨的嚴峻挑戰。根據聯合國統計，2024年全球浪費約13億噸的食物，台灣平均每年的剩食高達53萬噸，而其中零售端占比最高。邱光隆強調，導入電子價卡，正是希望以科技應用減少浪費，打造更聰明、更永續的零售模式。

邱光隆進一步表示，透過導入「時控條碼」，結合數據運算與電子價卡的即時特性，可依商品生命週期動態調整價格，讓消費者以更優惠價格購買短效商品，不僅提升商品周轉率，也能有效降低剩食。過去美廉社每月全台門市每月列印紙本價卡約190萬張，如今全面改用電子價卡，每年可減少上千萬張的紙本消耗，對環境減碳具顯著助益。同時， 電子價卡可即時同步價格與促銷資訊，提升準確性並簡化作業流程，每家門市每月平均可優化約18小時的人工作業，讓同仁將有更多心力投入於顧客服務與體驗。他強調：「企業降低浪費、消費者節省支出、環境減少負擔，唯有三方共贏，才能形成善的循環，讓電子價卡的價值真正落實，推動零售產業邁向永續茁壯」

雲創通訊以自有Sub-1GHz 無線通訊技術開發電子標籤系統，打造出高效、穩定且可快速擴展的解決方案，將電子價卡應用導入美廉社全台店面更計畫應用於相關零售事業體，實現零售服務全面升級，雲創通訊總經理魏駿愷表示：「電子價卡涉及動態定價與營運敏感數據，為確保客戶免於資安外洩風險，進一步結合雲端強化安全與彈性，雲創作為台灣唯一電子價卡原廠，除了技術100% made in Taiwan，在地服務我們更是尤為看重。」雲創通訊透過即時精準的服務，能快速因應零售商在檔期更換、展店與數據管理上的需求，真正符合台灣市場環境。

此外，電子價卡的價值不僅限於大型零售通路，針對中小型商家開發出操作簡便、導入靈活且具成本效益的版本，協助不同規模的業者都能輕鬆啟動數位升級。不論是限時優惠、商品效期管理，或多元靈活的促銷活動，都能透過電子價卡即時調整，展現高度彈性；同時也能幫助業者更精準掌握銷售數據，降低庫存壓力，並優化顧客體驗。

三商家購與雲創通訊相信電子價卡的普及將帶動零售產業共創減剩食、降碳排、數位升級的共享藍圖，讓不同規模的商家攜手邁向永續零售的新時代。