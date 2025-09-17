RTX6000D晶片中國不買帳！　輝達年底恐面臨逾百萬顆龐大庫存

▲美國晶片大廠輝達恐面臨銷中晶片滯銷。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

外媒引述兩名消息人士指出，美國晶片大廠輝達（Nvidia）為中國市場量身打造的新款人工智慧（AI）晶片RTX6000D，市場需求表現不如預期。包括阿里巴巴、騰訊與字節跳動等中國科技巨頭目前都選擇觀望，並未下單採購。外界擔憂，輝達今年底前恐將生產150萬至200萬顆RTX6000D，若銷量持續疲弱，可能面臨大量庫存積壓風險。

路透引述消息人士透露，RTX6000D主要用於AI推理運算，每顆售價約為5萬人民幣（約新台幣21萬元），價格不低，但效能卻落後於先前已遭美國政府禁止出口至中國的RTX5090。更具挑戰性的是，部分中國客戶可透過灰色市場，以不到RTX6000D一半的價格取得RTX5090，使得對新品的採購意願更顯薄弱。

報導也指出，多家中國科技公司正在等待輝達H20晶片供應恢復的明確訊息。該款AI晶片原先在4月被美國政府下令禁止出口中國，但7月禁令撤銷後，至今仍未恢復供貨。此外，中方企業也希望效能更強的B30A晶片能獲得美國政府的出口許可。上述三款晶片皆為輝達針對中國市場所設計的降規版本，以符合美國對AI晶片的出口限制。

根據摩根大通（JPMorgan）與摩根士丹利（Morgan Stanley）過往預估，輝達今年第二季可能生產150萬至200萬顆RTX6000D，但目前市場回應顯示，實際需求與分析師原先的樂觀預期有不小落差。

一位知情人士透露，輝達本周已開始出貨RTX6000D。該款晶片採用輝達最新的Blackwell架構，搭配傳統GDDR記憶體，記憶體頻寬為每秒1398GB，僅略低於美國出口管制門檻的1.4TB。其推出主要是為了填補H20禁售期間所造成的市場空缺。

相較之下，售價介於1萬至1.2萬美元（約新台幣30萬至36萬元）間的H20，雖使用較舊的Hopper架構，記憶體頻寬卻高達每秒4TB，遠超過RTX6000D。此種技術與價格落差，也被視為導致中國市場對RTX6000D興趣不高的原因之一。