林口1號機停機檢修！電力備轉剩4%　全台入夜供電亮「橘燈」警戒

9月電價預計本周五審議，如今遇到台電供電不穩，各界爭議更大。台電林口電廠1號機16日因破管停機檢修，加上日前故障的林口2號機、不久前火警的興達電廠新1號機，供電缺口達290萬瓩。17日傍晚起，備轉容量率進入「橘燈」，意即小於等於6％，晚間指針一度更低，逼近4％，因此抽蓄水力全數啟動供電。

台電表示，林口電廠1號機預計9月21日完成修復，22日重新併聯發電。日前因發電機勵磁設備故障的林口2號機則請原廠技師協助修復中。林口1號機、2號機故障停機，加上配合火災事故停機安檢的興達新1號機，總計影響供電能力290萬瓩。

台電表示，北部連日高溫導致用電量高，南部午後短暫雷陣雨影響光電出力，又遭遇發電機組故障事故，初估今晚夜尖峰備轉容量率要維持6%有一定挑戰與困難。台電已啟動備用機組，搭配抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元電力供需措施，持續努力維持供電。

檢視台電官網，17日白天尖峰備轉容量率僅9.06％，亮起「黃燈」，下午4點後，備轉容量率轉為「橘燈」，到了晚間6點左右持續下滑，指針一度逼近至4％，所幸水庫蓄滿，傍晚在經濟部次長賴建信指示下，水力發電全開，2座抽蓄水力大觀、明潭機組也全數啟動。