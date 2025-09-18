快訊／黃仁勳砸50億美元入股！英特爾盤前股價飆逾24%

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）



繪圖晶片巨頭輝達（NVIDIA）周四（18日）宣布，以每股23.28美元、總額50億美元投資英特爾（Intel），震撼半導體產業。消息一出，英特爾美股盤前勁揚逾24%，輝達也升逾2%，反映市場對這樁前所未見合作的高度關注。

根據雙方聲明，輝達將入股英特爾，並與這家昔日勁敵合作開發個人電腦（PC）及數據中心晶片。未來英特爾新一代PC處理器將導入輝達的繪圖技術，同時英特爾也會提供處理器，搭配輝達的AI加速器，共同推出資料中心產品。

此次合作不涉及輝達將關鍵代工訂單轉交給英特爾，但外界認為，這可能對目前為輝達代工先進晶片的台積電帶來潛在威脅。另一方面，長期在伺服器與PC處理器市場與英特爾競爭的超微（AMD），也可能因輝達的支持轉向英特爾而面臨壓力。

外媒報導指出，這筆投資對於近年因市占下降與製程落後而陷入困境的英特爾來說，猶如「及時雨」。美國政府早在8月便宣布入股約一成，日本軟銀集團9月也投資20億美元，加上積極出售資產，顯示英特爾正全力籌資以推進先進製程。現任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）推動「開放策略」，尋求外部合作，此次獲得昔日競爭對手的背書，被視為轉型的重要一步。

輝達執行長黃仁勳則表示，這項歷史性的合作將「把輝達的人工智慧與加速運算，緊密結合英特爾的CPU與龐大x86生態系，為下一個運算時代奠定基礎」。