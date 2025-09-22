我航海人員測驗女性合格人數上升　在船人數高於全球平均值

▲黃映瑜(右一)上船實習前與同學合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

上周五(19日)交通部航港局舉行今年第三次航海人員測驗榜示典禮，其中參測女性63人、合格20人，女性合格人數占全體女性參測人數31.75%，女性參測合格比例較去年亦有上升趨勢。航港局指出，我國船員當中，女性佔比約4%，高於全球平均值1.2%，不過根據BusinessMirror報導，船員輸出大國菲律賓，其女性船員約佔10%。

船員屬於高薪職業，船公司高階指出，在疫情期間，船員薪資曾經有較大幅拉升，之後隨著疫情緩解，薪資有回落，根據德魯里統計，在2021到2024年，中國大陸船長薪資增長率約5.5%、拉脫維亞約3.7%、菲律賓約2.7%、保加利亞約2.6%、印度約1.9%。

航港局這次考試測驗報名人數729人，全程到考人數625人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副77人、一等管輪52人、二等船副24人、二等管輪5人，共計158人，合格率為25.28%。

該局指出，近年來，隨著海運產業的蓬勃發展，持續吸引熱愛海洋、懷抱夢想的年輕學子就讀航輪科系，並順利通過航海人員測驗，成為海運界的生力軍。這次考試女性考生合格比例提高，其中值台灣海洋大學商船學系的黃映瑜同學，以大三在校生身分參加考試，即高分通過一等船副測驗，

來自港都高雄的黃同學，看著家中長輩在船上工作的背影，認為在大型船舶上工作是非常有成就感的。她在文藻外語大學就讀五專期間，由於對海運產業非常感興趣，因此選修許多與海運及國際貿易相關的課程，更在五專畢業之後，以轉學考方式進入海大商船系就讀，給自己圓夢的機會。

黃同學分享在海大就讀時，幸運地能到全新澎湖輪與御風輪實習，其中印象最深刻的，莫過於實際上駕駛台練習操舵、船艉操作纜機，實際感受船舵在手中的感覺，這是在教室中所無法體會的。

從文組轉入理工領域的商船系，對於黃同學來說相當吃力，但在校期間認真聽講、養成勤作筆記的習慣，加上勤奮練習航海人員測驗考古題，確實檢討每一次做錯的題目，並整理成自己的專屬筆記，黃同學也分享即便是航海學的計算題，只要有效理解題目，其實並不困難。因此黃同學在大三下學期就修完課程，並高分通過一等船副測驗。

航港局指出，對海洋的熱情與堅持，反映出新一代航海人才的不同的專業素養。隨著全球海運需求持續成長，具備技術、判斷力與責任感的航海人員，將肩負起連結世界的重要使命，為我國海運注入源源不絕的動能。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（114年9月20日起114年9月29日止），登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，114年度第四次航海人員測驗將於114年11月15日至16日舉行，採網路報名，報名時間自114年9月20日0時起至114年9月29日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。