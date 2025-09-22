ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

我航海人員測驗女性合格人數上升　在船人數高於全球平均值

▲黃映瑜(右一)於上船實習前與同學合影。（圖／航港局提供）

▲黃映瑜(右一)上船實習前與同學合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

上周五(19日)交通部航港局舉行今年第三次航海人員測驗榜示典禮，其中參測女性63人、合格20人，女性合格人數占全體女性參測人數31.75%，女性參測合格比例較去年亦有上升趨勢。航港局指出，我國船員當中，女性佔比約4%，高於全球平均值1.2%，不過根據BusinessMirror報導，船員輸出大國菲律賓，其女性船員約佔10%。

船員屬於高薪職業，船公司高階指出，在疫情期間，船員薪資曾經有較大幅拉升，之後隨著疫情緩解，薪資有回落，根據德魯里統計，在2021到2024年，中國大陸船長薪資增長率約5.5%、拉脫維亞約3.7%、菲律賓約2.7%、保加利亞約2.6%、印度約1.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

航港局這次考試測驗報名人數729人，全程到考人數625人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副77人、一等管輪52人、二等船副24人、二等管輪5人，共計158人，合格率為25.28%。

該局指出，近年來，隨著海運產業的蓬勃發展，持續吸引熱愛海洋、懷抱夢想的年輕學子就讀航輪科系，並順利通過航海人員測驗，成為海運界的生力軍。這次考試女性考生合格比例提高，其中值台灣海洋大學商船學系的黃映瑜同學，以大三在校生身分參加考試，即高分通過一等船副測驗，

來自港都高雄的黃同學，看著家中長輩在船上工作的背影，認為在大型船舶上工作是非常有成就感的。她在文藻外語大學就讀五專期間，由於對海運產業非常感興趣，因此選修許多與海運及國際貿易相關的課程，更在五專畢業之後，以轉學考方式進入海大商船系就讀，給自己圓夢的機會。

黃同學分享在海大就讀時，幸運地能到全新澎湖輪與御風輪實習，其中印象最深刻的，莫過於實際上駕駛台練習操舵、船艉操作纜機，實際感受船舵在手中的感覺，這是在教室中所無法體會的。

從文組轉入理工領域的商船系，對於黃同學來說相當吃力，但在校期間認真聽講、養成勤作筆記的習慣，加上勤奮練習航海人員測驗考古題，確實檢討每一次做錯的題目，並整理成自己的專屬筆記，黃同學也分享即便是航海學的計算題，只要有效理解題目，其實並不困難。因此黃同學在大三下學期就修完課程，並高分通過一等船副測驗。

航港局指出，對海洋的熱情與堅持，反映出新一代航海人才的不同的專業素養。隨著全球海運需求持續成長，具備技術、判斷力與責任感的航海人員，將肩負起連結世界的重要使命，為我國海運注入源源不絕的動能。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（114年9月20日起114年9月29日止），登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，114年度第四次航海人員測驗將於114年11月15日至16日舉行，採網路報名，報名時間自114年9月20日0時起至114年9月29日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

關鍵字： 航海人員測驗女性上升在船高於全球平均值

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蘿莉塔瘦了被說「像阿Ken」 傻眼：看到我會想到甜甜圈？

推薦閱讀

富邦金本周四除權秀！13家金控進度一表看　剩1家官股垂淚貼權息

富邦金本周四除權秀！13家金控進度一表看　剩1家官股垂淚貼權息

金控獲利王富邦金（2881）即將在本周四上演除權秀，每股配發0.25元股票股利，由於富邦金先前已在8月13日填息，加上同具壽險型金控特色的凱基金（2883）上月先示範1日填權，市場期待富邦金除權秀也能持續帶旺金融股。

2025-09-22 00:03
輝達認證！外媒曝三星HBM3E達標　力拼搶進下一代市場

輝達認證！外媒曝三星HBM3E達標　力拼搶進下一代市場

高階記憶體賽道出現變化，韓媒報導指出，三星第五代 12 層高頻寬記憶體 HBM3E 產品終於通過 NVIDIA品質認證測試，預計不久後開始供應高階記憶體晶片，這一進展預計將大幅縮小三星與領先企業之間在下一代HBM4競爭中的差距。

2025-09-21 13:34
加油等等！　汽柴油明起各降0.1元

加油等等！　汽柴油明起各降0.1元

台灣中油公司自明（22）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.2元。

2025-09-21 12:03
「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

行政院9月突然宣布要銀行打開「房貸水龍頭」原因曝光！財政部向行政院報告8月新青安房貸受理情形，8大行庫8月只受理3667件，為連續5個月下滑，更因較前月衰退5.12%而改寫史上第3低的紀錄，受理金額大降至302億元，月減逾7.36%，8大行庫中，以兆豐銀只受理90件最引熱議。

2025-09-21 11:08
降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

歷史經驗顯示，美國聯準會(Fed)啟動預防性降息後美股後市偏多，投信法人表示，隨借貸成本降低、有利企業獲利提升，帶動全球資產風險偏好回升，建議可聚焦成長題材布局，掌握後市投資契機。

2025-09-21 06:05
台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

台航(2617)昨(19)日下午舉辦法法說會，公司總經理仇忠林指出，公司船隊平均船齡5-6年，船齡最高的僅12年，公司將持續進行船隊更新，以節能船應對國際海事組織(IMO)預計2028年開始收取的碳稅。今年下半年散裝船運市場利多因素多，市場好轉跡象明顯，公司業績估計也將優於上半年。

2025-09-20 16:19
美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

根據美銀的分析，過去兩年在美國大型科技股中形成的估值泡沫尚未觸頂，其漲勢仍有進一步延續的空間。

2025-09-20 11:53
記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

AI熱潮點燃記憶體市場，記憶體類股成台股交投重心，財信傳媒董事長謝金河今（20）日以「一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國」為題在臉書發文指出，過去台灣最大的逆差來自日本，但這3年對韓逆差擴大，且逆差金額超越日本，原因是從韓國進口大量記憶體的HBM（高頻寬記憶體）。

2025-09-20 10:00
台股周線連4紅！　法人：資金充沛有利維持大盤成長勢態

台股周線連4紅！　法人：資金充沛有利維持大盤成長勢態

台股昨(19）日雖以下跌190.99點或0.74%、25578.37點作收，惟周線連4紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，短線來看多方氣勢仍強，第三季拉回風險已大幅下降，科技股題材面不斷，也有利於維持指數位於相對高檔位置。

2025-09-20 06:05
國內首檔台日跨境ETF掛牌上市　投資人共享兩國產業成長

國內首檔台日跨境ETF掛牌上市　投資人共享兩國產業成長

由野村投信發行之「野村日本東證ETF證券投資信託基金」 (簡稱：野村日本東證，證券代碼：009812)正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為全台首檔台日跨境連結式ETF，掛牌典禮現場貴賓雲集，包括金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、證券期貨局副局長高晶萍、臺灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所社長岩永守幸、野村資產管理公司資深執行董事鈴木伸雄等，共同見證歷史性時刻，台灣證交所林修銘董事長和東京證交所岩永守幸社長，更一同佩戴金色領帶，象徵台日資本市場合作進入璀璨嶄新階段。

2025-09-19 17:56

讀者迴響

熱門新聞

富邦金本周四除權秀！13家金控進度一表看　剩1家官股垂淚貼權息

9成的人都選錯？　勞退金「月領更划算」3原因曝光

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

來囉來囉發錢囉！　「2津貼」今入帳

我航海人員測驗女性合格人數上升　在船人數高於全球平均值

「房貸水龍頭」急開原因曝光！8月新青安探低　兆豐銀僅受理90件

記憶體巨浪來襲　謝金河：一顆HBM讓南韓成台灣最大逆差國

輝達認證！外媒曝三星HBM3E達標　力拼搶進下一代市場

新鮮人月薪35K　閒錢只有3000元「要投資ETF嗎？」

美股「七巨頭」泡沫仍在膨脹　美銀：上漲空間看不到盡頭

台積電「尾盤殺2.6萬張賣單」　兇手是它

拼賺40萬！廣達「金孫」達明申購爆83.2萬件　凍資近2千億元

降息助攻美股再締新猷　後市聚焦成長題材

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

瀧澤科結束無薪假　股價漲停逾6000張排隊等著買

台航平均船齡僅5-6年、持續汰換降碳稅　下半年市場轉好跡象明顯

加油等等！　汽柴油明起各降0.1元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366