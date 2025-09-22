「隱形股王」康霈擠入0050成分股　謝金河：強摘的果子不甜

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

規模高達7144億元的台股ETF始祖元大台灣50（0050）與規模2556億的市值型富邦台50（006208）季調換股，刪除藥華藥（6446）、台泥（1101），增列康霈*（6919）、川湖（2059），今（22）日正式生效，不過財信傳媒董事長謝金河肯定台泥9月19日巨量換手背後大股東負責承接，卻以「強摘的果子不甜」形容康霈*。

以下是謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

台泥最後一盤的戲劇性變化

星期五台股收盤，台泥最後一分鐘出現兩筆59999張的買單，最後一盤成交25022張，最後一分鐘成交145020張，台泥成交量188510張，這是台泥近幾年的超級大量，這也預告接下來的台泥將有新的變化！

從籌碼的角度來看，投信賣超123006張，外資買超144373張，也就是投信把手上的籌碼轉手到外資，而這個外資是誰？一定和大股東有關！

今年台灣50重新調整持股，新進榜的康霈成為最受矚目的焦點，康霈的「市值管理」也成為市場爭議焦點，被移出台灣50的藥華藥股東在群組大肆撻伐。另一個受害者是台泥！

從2007年起，台泥一直都是台灣50的基本核心成員，這次股價下跌，台泥在台灣50的28年老資歷也保不住。投信手上有5000多張藥華藥，有十幾萬張台泥都被迫要出清，投信如果每天都賣台泥，股價不知會跌到什麼時候？這個時候大股東出手也是代表負起責任。

康霈搶進台灣50，可能也意味著強摘的果實不一定甜，台泥則可能是一連串噩運的終極。從2017年起，張安平董事長已經深刻瞭解台泥轉型的重要性，從低碳水泥，到土耳其，葡萄牙設廠；投入綠能，風力發電，太陽光電到儲能電池，充電椿⋯⋯

但不幸的是，台泥先是受到中國內捲影響，轉型的能源產業正好是中國強勢產業，本來就困難的電池，這回三元電池發生爆炸，進一步重創台泥，股價慘跌至22.05元，這次籌碼大換手，很可能是台泥絕地重整的重要起點！