建新國際旗下新科智慧物流　掌握台北港優勢擴大營運規模

▲建新國際陳彥銘董事長在動土典禮上致詞。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

國內唯一國際整合物流服務-建新國際(8367)旗下子公司新科智慧物流，今(22)日在台北港倉儲物流區舉行「台北港冷鏈多溫層國際物流中心暨自由貿易港區事業第二期倉庫工程」的動土典禮。第一期工程已經完工，預計明年首季營運，將掌握台北港串聯桃園航空城、新竹科學園區與北台灣產業走廊優勢，為集團與客戶創造多贏局面。

動土典禮由建新國際陳彥銘董事長親自主持，陳彥銘致詞時表示，第二期倉庫不只是新科的重要里程碑，更代表建新集團對產業、社會與環境的永續承諾。

陳彥銘強調，台北港坐擁得天獨厚的地理優勢，結合明年度完工的淡江大橋、台61與台64快速道路，能串聯桃園航空城、新竹科學園區與北台灣產業走廊。

建新集團要在這裡打造的，不只是一座倉儲，而是一個具備多溫層冷鏈加值園區、數位智慧系統、以及 ESG環境永續的國際級物流中心暨自由貿易港區事業。

他並說明，新科智慧物流第一期倉庫工程已近完工並訂於9月底前申請使用執照，第一期為8層樓立體建築，總樓地板面積達18,703坪，預計於2026年第一季正式營運；第二期倉庫為符合客戶使用需求及期程，規劃為全區多溫層5250坪一層倉庫，預計可於2026年第三季完工，第四季啟用，屆時新科智慧物流將帶動台北港整體冷鏈產業及自貿港區業務發展，創造港公司、客戶、新科等多贏局面。



陳彥銘表示：新科的競爭優勢在：

1. 多溫層倉儲：常溫、恆溫恆濕、冷藏、冷凍一次到位，滿足食品、醫藥、半導體與電商的需求。

2. 智慧化管理：導入 WMS 與數位化作業，流程簡化 30%，效率提升 20%，錯誤率更低，客戶更信賴。

3. 保稅與自貿港區優勢：幫助客戶節省關稅與營運成本，靈活進行加值與轉運，創造供應鏈新價值。

新科的ESG行動：

1. 餘冷回收：每年節電度數為123.23萬度電，減碳608噸 CO2。

2. 冷凝水回收：每年再利用1800噸以上，節水又環保。

3. 太陽能發電：每年再減碳551噸CO2。

4. 無紙化作業：每年減少8萬張紙，持續精進節能減碳。

第二期完工後，結合第一期，將創造數百個直接與間接就業機會，預估招商成交率提升20% 以上，帶動港區產業成長，每年吸引更多境內外企業進駐。

新科智慧物流第一期投資金額達30億元，加上二期投資金額12億元，合計高達42億元，公司表示，新科二期倉庫的動土不只是新科的新篇章，更是建新打造 智慧化、永續化、國際化智慧物流園區的開始；更希望透過新科智慧物流的投入，把台北港打造成北台灣最具競爭力的國際物流樞紐。