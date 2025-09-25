錢錢來囉來囉！　3津貼今發放最多4萬

▲勞動部勞工保險局今（25日）起發放多項國民年金保險款項。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

勞動部勞工保險局今（25日）起發放多項國民年金保險款項，包括老年基本保證年金、原住民給付及生育給付。符合資格的民眾記得查看存摺，確認款項是否入帳。

根據勞保局說明，女性被保險人在國民年金加保有效期間內分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付的情況下，可申請生育給付。給付標準是按照月投保金額（目前為1萬9761元），一次性發給兩個月的生育補助。如果生雙胞胎、三胞胎或更多，補助月份會依倍數增加，雙胞胎可領四個月，三胞胎可領六個月，以此類推。

勞保局提醒，生育給付的申請有時間限制，依國民年金法第28條規定，必須在分娩或早產後的五年內提出申請，超過期限將無法獲得補助。此外，若退保後一年內因懷孕事故分娩或早產，且未領取其他生育補助的情況下，仍可追溯申請，但同樣需遵守五年時效。

今天開始的款項發放，提醒所有符合資格的國民年金被保險人，尤其是近期迎接新生命的家庭，別忘了檢查存摺是否入帳，更重要的是，若符合申請資格，務必在時效內提交申請，以免錯失這筆寶貴的資助。

▼勞動部勞工保險局撥款行事曆。（AI製表／記者葉國吏製）