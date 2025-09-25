快訊／台積電跌20元至1320　台股開盤大跌129點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（25日）以26067.97點開出，指數大跌128.76點，跌幅0.49％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1320元，跌幅1.49％；鴻海（2317）維持平盤至223元；聯發科（2454）維持平盤至1330元；廣達（2382）下跌2元來到281.5元；長榮（2603）上漲1元至181.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌171.5點或0.37％，收在46121.28點；標準普爾500指數下跌18.95點或0.28％，收6637.97點；那斯達克指數下跌75.61點或0.33％，收在22497.86點；費城半導體指數下跌11.2點或0.18％，收6297.0點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46121.28 ▼171.5 ▼0.37% S&P500 6637.97 ▼18.95 ▼0.28% NASDAQ 22497.86 ▼75.61 ▼0.33% 費城半導體指數 6297.0 ▼11.2 ▼0.18%

資料來源：證交所