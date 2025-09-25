ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國泰世華銀行投資策略辦公室領航　全新推出兩大投資組合

▲▼國泰世華銀行,投資組合,CUBE App。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investment Office，簡稱CIO）憑藉深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，推出「CIO衡穩投資組合」與「CIO智選成長組合」兩大全新投資組合。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

在市場波動與投資需求日益多元的環境下，專業的資產配置顯得更加重要。國泰世華銀行投資策略辦公室（Chief Investment Office，以下簡稱CIO）憑藉深厚的總體經濟研究與多重資產管理經驗，正式推出兩大全新投資組合：「CIO衡穩投資組合」與「CIO智選成長組合」。這兩大組合由CIO投資策略辦公室專家團隊領銜，結合嚴謹的市場洞察、策略性資產配置與基金穿透解析，並搭配大數據演算，為投資人打造具備機構級資產管理的投資體驗。投資人只要透過CUBE App上的「國泰智能投資平台」，一鍵即可申購CIO兩大投資組合。

國泰世華銀行表示，本次推出的組合涵蓋多元主題，「CIO衡穩投資組合」採股四債六配置，適合追求穩健收益與穩定現金流的投資人；「CIO智選成長組合」則以股八債二比例，鎖定成長潛力並兼顧抗跌能力的組合配置，滿足積極型投資人的需求。與傳統目標式機器人理財 （Robo-Advisor）產品相比，CIO投資組合由國泰世華銀行投資策略辦公室深入研究，嚴格精選主軸商品，強化全球資產建構與投後主動管理，涵蓋科技等熱門主題，全面提升投資組合品質與靈活度。

「國泰智能投資平台」自2018年推出，提供全天候24小時監控與即時再平衡機制，一旦投資組合比例偏離目標，系統即主動發出通知，讓客戶輕鬆完成再平衡交易，免除盯盤壓力，協助客戶維持最佳資產配置。此外，客戶可根據個人風險屬性（KYC）、投資偏好，以及預計投資的金額等資訊，選擇理想的投資組合；投資門檻親民，最低新台幣3,000元或美金100元即可啟動，並支援單筆與定期定額投資，讓更多投資人輕鬆參與全球市場。即日起至2025年12月底，透過「國泰智能投資平台」申購CIO投資組合，即可享免信託管理費優惠。

「國泰智能投資平台」上線至今，不斷擴充產品選擇，從目標式投資基金組合起步；2022年延伸至投資型保單；2024年再推出美股ETF投資組合，今年更進一步引入國泰世華銀行投資策略辦公室觀點，推出CIO投資組合，持續打造全方位數位理財服務。根據金管會統計，截至2025年3月底，機器人理財累計資產管理規模已突破新台幣131億元，國泰世華銀行以市占率近20%穩居市場第一，並連續六年維持雙位數成長，展現市場對「國泰智能投資平台」的高度信任。

展望未來，國泰世華銀行將持續優化智能投資服務，結合先進科技與投資策略辦公室專家團隊的專業，打造更個人化的資產配置方案，讓更多投資人以低門檻享有專業投研機構的深度觀點，實現財富穩健成長的目標。

►詳見活動網頁：https://cathaybk.tw/25IAY706K

關鍵字： 國泰世華銀行投資組合CUBE App

