中科、捷運雙引擎推進　他曝龍井被低估的真相

▲▼ 中科台積電 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中中科台積電二廠訊息確定，將帶進就業人口。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中科台積電二廠訊息確定，將帶進就業人口，但外溢效應多半落在沙鹿區、大雅區，僅與中科西屯一線之隔的龍井區，在地業者認為被嚴重低估，尤其未來還有捷運議題的利多，整體期待值持續拉高。

永慶不動產台中中科東大加盟店店長黎維勝就說：「其實龍井區腹地分為上下龍井，大部分民眾對龍井印象落在靠近大肚區，但實際上包含東海的藝術街、國際街、都會公園等距離西屯僅一線之隔的地方，都是龍井範圍。」

黎維勝表示：「中科二期年底動工、藍線捷運機廠落腳龍井，兩大利多被視為區域發展的推進器。雖然目前市場實際成交仍以屋主讓價為主，大約落在10%內，但整體期待值持續拉高。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲龍井房市的支撐點在於「中科效應」，隨著中科就業人口增加，龍井人口結構正穩步增長。（圖／記者陳筱惠攝）

黎維勝分析，龍井房市的支撐點在於「中科效應」。隨著中科就業人口增加，龍井人口結構正穩步增長，官方統計近年人口數約落在7.9萬人上下，但實際居住需求仍在增加，特別是中科從業人口帶來的剛性買盤。

在發展格局上，龍井南北呈現不同樣貌。但整體建設與發展面逐步推進，相較之下，產品價格帶部分，區域新案如精銳「闊」、國聚系列、林維「洄東海」、允將「青曦」等案，成交單價多落在38~43萬元區間，單價並不低。

這些新大樓當初銷售表現不俗，也具備一定的保值性，另外在地品牌茂美洋則以3字頭單價穩居龍井王。黎維勝說：「以總價帶來看，1000～1500萬元區間最受年輕購屋族青睞，接受度明顯高於單價考量。」

▲▼ 台中龍井,東海,藝術街,古典玫瑰園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲龍井區腹地包含東海的藝術街、國際街、都會公園等距離西屯僅一線之隔的地方，都是龍井範圍。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，市場交易也受到金融管制影響。央行信用管制使貸款成數收緊，黎維勝提醒：「原台中縣區貸款成數受到影響，會比市區的成數低，也因此提醒買方自備款必須多預留1~2成空間，同時這也在一定程度上壓抑了成交量。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲永慶不動產台中中科東大加盟店店長黎維勝認為，龍井房市具備中科、捷運雙題材，未來性仍受看好。（圖／業者提供）

整體而言，龍井房市具備中科、捷運雙題材，未來性仍受看好。短期內，價格仍需透過讓價促成交易，但在中長期，隨著人口持續成長、建設逐步到位，龍井將持續被視為台中房市的潛力板塊之一。

龍井區台中房市中科效應房價投資永慶區域房市永慶房市訊息永慶不動產

【半張臉毀了】獨孫打靶出事！阿嬤含淚：至少保住右眼

