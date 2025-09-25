中科、捷運雙引擎推進　他曝龍井被低估的真相

▲台中中科台積電二廠訊息確定，將帶進就業人口。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中中科台積電二廠訊息確定，將帶進就業人口，但外溢效應多半落在沙鹿區、大雅區，僅與中科西屯一線之隔的龍井區，在地業者認為被嚴重低估，尤其未來還有捷運議題的利多，整體期待值持續拉高。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產台中中科東大加盟店店長黎維勝就說：「其實龍井區腹地分為上下龍井，大部分民眾對龍井印象落在靠近大肚區，但實際上包含東海的藝術街、國際街、都會公園等距離西屯僅一線之隔的地方，都是龍井範圍。」

黎維勝表示：「中科二期年底動工、藍線捷運機廠落腳龍井，兩大利多被視為區域發展的推進器。雖然目前市場實際成交仍以屋主讓價為主，大約落在10%內，但整體期待值持續拉高。」

▲龍井房市的支撐點在於「中科效應」，隨著中科就業人口增加，龍井人口結構正穩步增長。（圖／記者陳筱惠攝）

黎維勝分析，龍井房市的支撐點在於「中科效應」。隨著中科就業人口增加，龍井人口結構正穩步增長，官方統計近年人口數約落在7.9萬人上下，但實際居住需求仍在增加，特別是中科從業人口帶來的剛性買盤。

在發展格局上，龍井南北呈現不同樣貌。但整體建設與發展面逐步推進，相較之下，產品價格帶部分，區域新案如精銳「闊」、國聚系列、林維「洄東海」、允將「青曦」等案，成交單價多落在38~43萬元區間，單價並不低。

這些新大樓當初銷售表現不俗，也具備一定的保值性，另外在地品牌茂美洋則以3字頭單價穩居龍井王。黎維勝說：「以總價帶來看，1000～1500萬元區間最受年輕購屋族青睞，接受度明顯高於單價考量。」

▲龍井區腹地包含東海的藝術街、國際街、都會公園等距離西屯僅一線之隔的地方，都是龍井範圍。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，市場交易也受到金融管制影響。央行信用管制使貸款成數收緊，黎維勝提醒：「原台中縣區貸款成數受到影響，會比市區的成數低，也因此提醒買方自備款必須多預留1~2成空間，同時這也在一定程度上壓抑了成交量。」

▲永慶不動產台中中科東大加盟店店長黎維勝認為，龍井房市具備中科、捷運雙題材，未來性仍受看好。（圖／業者提供）

整體而言，龍井房市具備中科、捷運雙題材，未來性仍受看好。短期內，價格仍需透過讓價促成交易，但在中長期，隨著人口持續成長、建設逐步到位，龍井將持續被視為台中房市的潛力板塊之一。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹