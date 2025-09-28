ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

板橋藝文特區CP值高　在地房仲：4~6字頭買得到

▲▼ 板橋藝文特區 。（圖／永慶房屋提供）

▲板橋藝文特區的房市指名度高，吸引許多年輕首購族購入。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

近年新北房價水漲船高，在北市第一環、甚至新北最精華的板橋區，哪裡買得到高CP值的房子？在地房仲點名藝文特區，該區以中正路切為2區塊，一頭是江翠北重劃區AB區，6字頭就能入手5年內大樓，另一頭是舊市區，4字頭就能一圓成家夢。

板橋江翠北重劃區包括A～G區，永慶房屋板橋中正直營店長楊駿緯特別點出AB區的CP值高，「AB區也就是所謂的藝文特區，屋齡5年的大樓成交單價約62~65萬元，以新北第一環來說相當親民，對比於府中、新埔、江翠捷運站便宜10~15萬元。」

楊駿緯表示：「江翠北AB區除了坐擁藝文休閒設施、公園綠地，由於緊鄰中正路，隔一條路就是舊市區，屬於生活機能非常便利的重劃區，且公車班次密集，能快速通往府中捷運站、台北車站等地。」

▲▼ 板橋藝文特區 。（圖／永慶房屋提供）

▲板橋藝文特區中正路另一頭的舊市區，生活機能充沛。（圖／永慶提供）

中正路另一側的舊市區房市也相當熱門。楊駿緯表示：「該區公寓成交單價僅40萬元，總價1000萬元左右就能成家，中古大樓屋齡以25~30年為大宗，成交單價5字頭，也頗為親民好入手。」

整體來看，楊駿緯觀察：「板橋藝文特區一帶，不論是江翠北AB區，抑或是中正路舊市區，由於房價親民與便利性，吸引大量年輕首購族，剛性需求強，因此在這波房市寒冬中，仍相對有支撐。」

楊駿緯表示：「從去年919至今，板橋藝文特區待售量多少有上升，但整體房價修正僅約5~10%左右，且經過了1年沈澱，市場也差不多築底了，對比去年高點修正5~10%的價位，已能吸引剛需客戶進場。」

▲▼ 板橋藝文特區 。（圖／永慶房屋提供）

▲楊駿緯表示，對於剛需客戶來說，板橋藝文特區房價修正5~10%，就是可以進場的時機。（圖／永慶提供）

關鍵字： 永慶永慶區域房市永慶房市訊息板橋江翠北AB區中正路藝文特區

中國狂拋美債　謝金河：跑到英國手上

