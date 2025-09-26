快訊／台積電跌10元至1310　台股下挫逾150點失守26000

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股25日全面收跌，台股今（26）日開低走低，指數以下跌25.57點、25998.28點開出，跌勢擴大，下挫逾150點，指數26000點失守。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1310元，跌幅0.76％；鴻海（2317）維持平盤至230元；聯發科（2454）維持平盤至1345元；廣達（2382）上漲2元來到287元；長榮（2603）維持平盤至180元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌173.96點或0.38％，收在45947.32點；標準普爾500指數下跌33.25點或0.5％，收6604.72點；那斯達克指數下跌113.16點或0.5％，收在22384.7點；費城半導體指數下跌12.33點或0.2％，收6284.67點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45947.32
|▼173.96
|▼0.38%
|S&P500
|6604.72
|▼33.25
|▼0.5%
|NASDAQ
|22384.7
|▼113.16
|▼0.5%
|費城半導體指數
|6284.67
|▼12.33
|▼0.2%
資料來源：證交所
