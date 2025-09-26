快訊／台積電跌10元至1310　台股下挫逾150點失守26000

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股25日全面收跌，台股今（26）日開低走低，指數以下跌25.57點、25998.28點開出，跌勢擴大，下挫逾150點，指數26000點失守。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1310元，跌幅0.76％；鴻海（2317）維持平盤至230元；聯發科（2454）維持平盤至1345元；廣達（2382）上漲2元來到287元；長榮（2603）維持平盤至180元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌173.96點或0.38％，收在45947.32點；標準普爾500指數下跌33.25點或0.5％，收6604.72點；那斯達克指數下跌113.16點或0.5％，收在22384.7點；費城半導體指數下跌12.33點或0.2％，收6284.67點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45947.32 ▼173.96 ▼0.38% S&P500 6604.72 ▼33.25 ▼0.5% NASDAQ 22384.7 ▼113.16 ▼0.5% 費城半導體指數 6284.67 ▼12.33 ▼0.2%

