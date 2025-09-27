繳了一輩子勞保卻領不到？專家揭「關鍵盲點」：別忽略這項給付

▲勞保失能年金計算方式與老年年金相同，完全無法工作者就能申請年金給付。

圖文／鏡週刊

很多人都熟悉勞保老年給付，但卻不見得知道勞保還有失能給付。其實有許多勞工因病或意外離開職場，例如癌症，因還不到請領勞保老年給付的規定，便回家休養，卻因不知道有失能給付可請領而錯失時間，依照現行法令，是無法享有任何勞保權益。

許多人對於勞保「老年給付」都相當熟悉，但卻忘記勞保還有「失能給付」，一但勞工因意外或疾病失能，只要符合勞保失能等級規範，就可以申請到勞保失能給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

保險講師鄭正一分享，大家的眼光都著重在勞保老年年金給付，但在實務上他看到許多勞工因病或意外離開職場，例如癌症，回家休養等領「老年年金」，因為對於「失能給付」權益不了解，並不知道能先請領失能年金，苦等的結果是，在失能給付請領時間已過、但還不到請領老年年金的年齡過世，依照現行法令無法享有任何勞保權益。等於繳了一輩子的勞保保費都用不到自己身上。

勞保失能給付分為一次金及年金，若還能從事輕便工作，只能選擇請領一次金；若失能等級變嚴重導致無法工作，則能再申請重新認定，若在民國98年1月1日前有勞保年資者，也可申請失能一次金（需扣除前次已領部分）或年金。

若第一次認定失能時領過一次金，年金需要打8折請領。而不同於商業保險有給付上限，勞保失能年金最長能給付到身故；勞工身故後，若遺屬符合請領規定，也能繼續請領年金的50%一直到身故或不合規定為止；失能年金與老年年金計算公式及給付方式一樣，能領到身故，不過失能年金與老年年金只能擇一請領。

值得一提的是，去年6月底，疾病、意外都能理賠的失能險全停售，目前市面上已經找不到疾病失能也能理賠的保單，換句話說，上班族或勞工若有失能狀況，唯一保障是勞保的失能給付了。

勞保傷病失能補助給付方式



更多鏡週刊報導

理財最前線／小腦萎縮奪走工作力 勞保失能給付撐起一家生計

勞保失能給付3／失能一次金vs.年金？ 專家揭3子女家庭最佳選擇

勞保失能給付1／上班族罹小腦萎縮被資遣 靠妻訴願爭取勞保失能月領2.4萬