貨櫃三雄合開華北至印尼航線　因應東南亞新興市場蓬勃發展

▲貨櫃三雄合開華北至印尼航線。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運、長榮海運與萬海航運持續提升亞洲區間航線網絡，為因應東南亞新興市場蓬勃發展及區域貿易往來需求，預計自今年10月31日起新增華北-印尼-星馬航線(North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱CIM)。

該航線將由三家公司共同投入5艘2400-3000箱(20呎櫃)級船舶營運，提供35天巡航的每週固定航班服務。航線靠港順序為：大連(Dalian) –新港(Xingang) –青島(Qingdao) –寧波(Ningbo) –泗水(Surabaya) –雅加達(Jakarta) –新加坡(Singapore) –巴生(Port Klang) –高雄(Kaohsiung) –大連(Dalian)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CIM航線除可提供華北至印尼之直航服務外，配合現有中國(華中)-印尼航線(CTI)，將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。首航船由將由Ever Order於11月1日中國大陸大連港出發。

三家公司新增此一中國大陸華北至印尼直航航班並搭配現行服務網絡，提供往返於華北、印尼、星馬及高雄之間的客戶更優質、迅速且綿密之運輸服務，滿足客戶需求。