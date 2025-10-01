美國關稅衝擊！無薪假飆至8505人　製造業占9成5

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美國對等關稅效應持續擴大，勞動部今（1）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施家數398家、影響人數8505人，較上期（9月16日公布）增加65家、1171人，勞動部表示，仍以製造業為大宗，占總數約9成5。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，此次減班休息以製造業為主，共327家、8070人，占總數約9成5。製造業中以金屬機電工業為多數，其中又以機械設備製造業較多，計140家3559人。

黃琦雅說，本期新1171人，較前一期增加2471人已見緩和；本期也有16家、573人屆期就停止，恢復原本工時，其中有12家是屆期不展延，其餘是訂單回穩，16家都是製造業，其中以機械製造業最多。

黃琦雅指出，根據企業自行回報，會申請減班休息的主因是受美國對等關稅影響者計310家、7755人，占總數約9成。

若以地區劃分，目前減班休息企業所在的縣市以台中市117家、2598人最多，其次為台南55家、1328人；桃園及新北皆為53家，分別為978人及412人。

這期通報中，100人以上的中型企業有19家、影響2980人，占35%。

勞動部強調，減班休息並非無薪假，全時勞工每月工資不得低於最低工資新台幣28590元，且雇主仍須為員工投保勞健保及提繳勞退。

