永豐金控、京城銀行今正式合併　總資產3.5兆元躍升國銀前三大





▲永豐金今正式併入京城銀。（圖／記者黃國霖攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）今年展開Amret、京城銀、匯立證券三宗併購案，今（1）日舉辦「豐喜迎京，共耀未來」慶祝儀式，京城銀（2809）正式成為永豐金子公司一員，合併後合併後永豐金總資產將達3.5兆元，國內銀行分行總數達191處，躍升全體國銀前三名，綜效可期。

永豐金控董事長陳思寬致詞時表示，兩家金融機構有很多巧合，包括77年前同年誕生，永豐金公司代碼2890，京城銀則為2809，四個數字完全相同；然而，京城銀董座戴誠志則說，永豐金聘金600億元非常「精打細算」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

京城銀併入永豐金控，成為永豐金子公司後，陳思寬指出，預計在一年內與另外一家子公司永豐銀行合併，永豐銀行為存續公司，合併後國內分行總數達191處，不僅能擴大永豐的資產規模和市占率，還能發揮南北業務和據點互補的加乘效果，將躍升全體國銀前三名，南、北比例約為四比六，對於中南部的業務經營將更深更廣，滿足當地企業及個人更多元的金融服務需求。

長遠來看，在法金業務方面，京城擁有中南部在地優勢、眾多建商及中小客戶人脈，可持續創造穩定利差收益；在零售業務方面，京城自然人客戶多以中南部客戶為主，與永豐的重疊性低，具客戶互補性，可為永豐在中南部經營發展上打下良好基礎。

近一年來，在國外收購了柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret，永豐金總經理朱士廷說，國內對微型金融較陌生，微型貸款多是農民小額，可從中學習如何找尋客戶以及徵信，永豐金證為前5大券商，外資比很低，透過匯立證券購併可達到外資業務互補性。