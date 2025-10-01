中華郵政恢復收寄美國特定航空郵件　加拿大郵政罷工可轉快遞

▲加拿大郵政罷工暫停收件，中華郵政可代收FedEx、DHL國際快遞業務。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導



中華郵政為因應跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品，更多元實惠的選擇，今(1)日開辦美國及西班牙國際e小包(ePacket)業務，並恢復收寄美國特定品項之各類航空郵件，但寄件人須自行承擔相關責任及可能出現的退回費用。另寄發加拿大郵件則因該國郵政員工罷工暫停收件，但郵局可代收FedEx、DHL國際快遞包裹或信件。

國際e小包資費相較國際航空掛號小包及國際快捷(EMS)低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，適合民眾及電商賣家使用。專用發遞單可於各地郵局營業窗口索取，或透過中華郵政全球資訊網「EZPost線上交寄」網頁(https://ezpost.post.gov.tw/itmatt)預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。



另依據美國政府公告及萬國郵盟第137號通函內容，「100美元(含)以下之非商業性禮品」與「書籍」屬於關稅豁免，中華郵政今日起恢復收寄該特定品項之各類航空郵件；惟美國海關認定內裝物品不符合「100美元(含)以下之非商業性禮品」或「書籍」之規範時，郵件有可能遭查扣、沒入、銷毀或退回，寄件人須自行承擔相關責任及退回費用，不得向中華郵政公司請求退還郵資或補償損失。

美國政府自今年8月29日起，全面暫停低價商品之小額豁免(de minimis)關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元的進口郵件，均須繳納關稅，中華郵政自8月26日起暫停收寄往美國的「商品類郵件」，包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包等，今日是恢復100美元以下特定品項之各類航空郵件與國際e小包。

另因加拿大郵政轉知，受該郵政員工罷工影響，即日起暫停收寄發往加拿大之各類國際郵件，倘有寄件需求，可利用中華郵政代收FedEx、DHL國際快遞業務辦理交寄。近期已出口之郵件，郵遞時效將有所延誤；尚未出口之郵件，本公司將儘速退回郵件予寄件人，並請寄件人攜帶郵件發遞單至原寄局辦理郵資退回相關事宜。