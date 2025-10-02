颱風與中歐鐵路暫停牽動航空貨運供應鏈　十一長假正好清理積壓

▲今年航空貨運旺季有提早結束現象。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導

大型航空貨運承攬業者指出，今年中國十一長假前航空貨運並未出現出貨潮，但因上周超級強颱「樺加沙」與中歐班列暫停事件，讓航空貨運供應鏈受到干擾，積壓了一些貨載，正好藉著8天長假清一清，不過因為今年沒有出貨潮，目前台灣市場運價較9月初下跌約23-25%。

9月初因為是AI相關貨品、消費性電子與資通訊產品趕在聖誕節運往美國的旺季，美國線運價調升約15%，當時美西線每公斤約新台幣220元，美東約240元，油料附加費33元外加，目前美西線回落至170元，美東線180元，32元油料附加費外加。

攬貨業指出，9月與10月原是航空貨運旺季，今年因為對等關稅，上半年已經有很多貨載搶運，加上美國取消800美元以下小包裹關稅豁免，讓電商貨驟減，有旺季提早結束現象，是因為颱風與中歐班列暫停積壓了一些貨載，讓運價不致於下修的太快。

中國大陸將超級颱風名為「拉格沙」(Ragasa)，颱風於9月22日登陸菲律賓，並於次日登陸香港、澳門和中國南部。

中歐班列暫停事件則是因為俄羅斯與白俄羅斯「西方-2025」聯合軍演及後續無人機越界事件，波蘭自9月12日起關閉包括公路與鐵路在內的全部波白邊境口岸，聯合軍演18日結束後，波蘭方面並沒有宣布開放與白俄羅斯的邊境口岸。

9月22日，波蘭副總理兼國防部宣布，史上首次波蘭-瑞典「哥特蘭哨兵」聯合軍事（Gotland Sentry）演習正式啟動，直到25日凌晨才重新開放與白俄羅斯的邊境口岸。在暫停期間，部分急貨轉往空運。

經過一周的清運，目前大陸市場航空貨運運價遠低於台灣市場，上海到美西全包運價每公斤約人民幣24元，換算新台幣僅約102元，美東約人民幣26元，約新台幣111元；歐洲線運價更差，僅約人民幣19元，約新台幣81元，台灣市場歐洲線還能收到160元外加32元油料附加費，主要是因為台灣還有伺服器等電子產品在運送。