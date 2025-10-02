升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大聲明曝找3部會求救

▲巨大集團。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日對台灣自行車大廠巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。對此巨大今日也再度發布新說明，表示已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面，同時也致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。

巨大集團針對此事件，持續推動各項因應行動，截至10月2日進度說明指出，於9月29日，巨大已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面。9月30日，巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。集團也同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。

針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費 (Zero Recruitment Fee Policy) 政策與宿舍優化等已推動之相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。

巨大集團也表示，感謝各界對此事件的關切與協助。秉持公開透明與負責任的態度，公司將主動向主管機關、合作夥伴及社會大眾報告進展，並確保相關議題獲得符合國際規範的妥善解決。

巨大集團也強調，將持續虛心接受外界對此事件的關切。