ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

▲ 裕民海岬型船最多，這一波運價飆漲受惠也最多。（圖／裕民提供）

▲海岬型船昨晚期貨市場11月日租收盤價上漲1132美元。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

中國礦產資源集團公司本周二傳出要求國內買家暫停購買任何以美元計價的澳洲必和必拓(BHP)鐵礦石，海岬型船現貨市場日租5個工作日跌掉7632美元，跌幅高達25.28%，但裕民航運(2606)高階指出，中國是鐵礦石最大買家，必和必拓產能佔全球23%，雙方不會僵持太久。昨晚(2日)期貨市場海岬型船11月日租收盤價上漲1132美元，單日漲幅4.60%。

海岬型船現貨市場日租是從9月25日的高檔價39,194美元，跌到昨晚(台北時間晚間6點)的22,562美元，但是期貨市場昨日一路上漲，台北時間9點過後11月日租的收盤價是25,750美元，10月期貨日租也有24,925美元，高於現貨市場日租22,562美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

裕民高階分析，中國雖然是全球最大的鐵礦石消費國，約佔全球鐵礦石進口的75%，但是必和必拓一年產量2億多噸，市佔率有23%，名列全球三大礦商，中國大陸在西非幾內亞投資的西芒度礦場，今年11月才會開始量產，預計明年產量最多在4千噸上下，要3年後才能達到1.2億噸的全產能，中國不可能現在就放棄與必和必拓的往來，雙方一定會做出妥協。

本月1日，澳洲總理阿爾巴尼斯公開喊話，表示中方暫停採購必和必拓鐵礦石「令人失望」，希望這個問題能夠迅速得到解決。中國礦產資源集團則是在三年前成立，代表大陸國內鋼鐵企業統一採購鐵礦石，以單一大買家身分取得更高的議價權。

關鍵字： 中國澳洲礦商僵持海岬型船期貨價回升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

推薦閱讀

升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大聲明曝找3部會求救

升級外交經貿事件！捷安特銷美遇暫扣令　巨大聲明曝找3部會求救

美國海關暨邊境保護局（CBP）於2025年9月24日對台灣自行車大廠巨大集團（9921）台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。對此巨大今日也再度發布新說明，表示已透過美國律師事務所正式與CBP展開接觸，並將於近期安排正式會面，同時也致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。

2025-10-02 15:25
新壽提4點聲明　期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

新壽提4點聲明　期待攜北市府合作成就輝達進駐北士科

輝達（NVIDIA）台灣總部用地卡關，與新壽初始簽署的合作MOU已於9月30日到期，意味該計劃恐生變，新壽於今（2）日提出四點聲明，強調恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係，尊重北市府對地上權契約解釋的前提下，爭取輝達進駐。

2025-10-02 13:45
記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

記憶體晶片大廠美光（Micron）股價在美股周三大漲，帶動台股記憶類股噴漲，高價股群聯（8299）、中低價股廣穎（4973）、華東（8110）、商丞（8277）攻漲停，短線漲勢最為凌厲、人氣指標力積電（6770）早盤站上30元波段高點，短線漲多，一度拉回接近平盤價，1個半小時爆出逾27萬張大量。

2025-10-02 10:32
併購行情！威剛漲逾8%刷天價　力肯亮燈1.8萬張委買搶購

併購行情！威剛漲逾8%刷天價　力肯亮燈1.8萬張委買搶購

記憶體股威剛（3260）砸11.5億元，以每股32元的價格公開收購釘槍大廠力肯（1570），今（2）日兩家公司同步勁揚，威剛盤中漲8.6%至170.5元天價，力肯開盤跳空漲停報31.65元，逾1.8萬張買單排隊搶購。

2025-10-02 10:28
「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片　股價雙創高　

「星際之門」助攻！三星、SK海力士推進AI晶片　股價雙創高　

南韓半導體龍頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）股價週四大漲，分別創下2021年1月與2000年以來新高。原因在於兩大廠宣布與人工智慧龍頭OpenAI結盟，共同參與其「Stargate」（星際之門）計畫。

2025-10-02 10:12
群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

記憶體漲價題材持續發威，群聯（8299）今（2）日處置出關，但因群聯執行長潘健成前一日對價格發表「沒有談判空間」的消息，今日開盤即亮燈漲停，奔796元天價，由於盤中漲停數度打開，成交量仍有破萬張。

2025-10-02 10:07
中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

中國礦產資源集團公司本周二傳出要求國內買家暫停購買任何以美元計價的澳洲必和必拓(BHP)鐵礦石，海岬型船現貨市場日租5個工作日跌掉7632美元，跌幅高達25.28%，但裕民航運(2606)高階指出，中國是鐵礦石最大買家，必和必拓產能佔全球23%，雙方不會僵持太久。昨晚(2日)期貨市場收盤，海岬型船11月日租上漲1132美元，單日漲幅4.60%。

2025-10-03 01:25
渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養　持續展現企業公益動能

渣打深化女力影響、三商美邦啟蒙理財素養　持續展現企業公益動能

渣打銀行與三商美邦人壽分別在女性創業及金融教育領域，集結產官學資源，推動社會共融與永續發展。透過創業獎項、導師諮詢、專業課程與金融教育下鄉，鼓勵多元參與，縮短城鄉落差，激發青年、女性及學童的自我成長與社會責任，共同打造更具包容性與永續價值的台灣社會。

2025-10-02 23:05
威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

威力彩2.27億元頭彩今（2）日開出一注獨得，獎落高雄市旗津區「尚海派彩券行」，業者自爆店內成員上周才去南投財神廟拜拜，原本只有許願開出大樂透中拜百萬加碼，想不到竟然賣出威力彩一注獨得的彩券。

2025-10-02 22:41
星展銀行聯名「傳說對決」　信義房屋挺原創戲劇首獎100萬

星展銀行聯名「傳說對決」　信義房屋挺原創戲劇首獎100萬

在數位時代，「內容為王」已不只是口號，而是驅動文化影響力與產業創新的核心。近期，信義房屋、星展銀行，分別在影視文學與電競遊戲領域出手，展現企業如何以實際行動支持原創內容，並以不同方式陪伴新世代。

2025-10-02 21:48

讀者迴響

熱門新聞

威力彩2.27億一注獨得　高雄彩券行自爆「才去南投拜拜」開大獎

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

分析師：AI浪潮只有「2檔股票」值得長期持有

威力彩2.27億頭獎「一注獨得」！獎落高雄旗津

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

堰塞湖高含砂水流超標4倍！水利署：與開口堤無關

小資族好入手　今起「1台錢」可交易櫃買黃金現貨

合庫銀與高等檢察署簽署合作意向書　共創金融守護圈

觀光署前署長周永暉將接任台灣港務公司董事長　預計本月13日上任

47萬稅金免繳！母子繼承3900萬遺產　靠憲法判決神反轉

「100張股票」全變壁紙！不敗教主苦笑：我一樣會賠錢

AI電力被動元件、繼電器營運看俏

林福添花五年著「港口價值與綠智碼頭」　談我港口未來價值與轉型

群聯潘健成喊「價格沒談判空間」　處置出關亮燈飆新高

川普要習近平買大豆　估年底前大陸有120船需求，是否成利多要看量

快訊／合庫銀前行員挪用客戶資金　挨罰200萬

2地加油發票中大獎　全落在台北市

記憶體大廠美光刷新高！台鏈4檔攻漲停　力積電爆量震盪加劇

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366