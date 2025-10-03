中國與澳洲礦商爭議估難僵持　海岬型船期貨價回升逾1100美元

▲海岬型船昨晚期貨市場11月日租收盤價上漲1132美元。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

中國礦產資源集團公司本周二傳出要求國內買家暫停購買任何以美元計價的澳洲必和必拓(BHP)鐵礦石，海岬型船現貨市場日租5個工作日跌掉7632美元，跌幅高達25.28%，但裕民航運(2606)高階指出，中國是鐵礦石最大買家，必和必拓產能佔全球23%，雙方不會僵持太久。昨晚(2日)期貨市場海岬型船11月日租收盤價上漲1132美元，單日漲幅4.60%。

海岬型船現貨市場日租是從9月25日的高檔價39,194美元，跌到昨晚(台北時間晚間6點)的22,562美元，但是期貨市場昨日一路上漲，台北時間9點過後11月日租的收盤價是25,750美元，10月期貨日租也有24,925美元，高於現貨市場日租22,562美元。

裕民高階分析，中國雖然是全球最大的鐵礦石消費國，約佔全球鐵礦石進口的75%，但是必和必拓一年產量2億多噸，市佔率有23%，名列全球三大礦商，中國大陸在西非幾內亞投資的西芒度礦場，今年11月才會開始量產，預計明年產量最多在4千噸上下，要3年後才能達到1.2億噸的全產能，中國不可能現在就放棄與必和必拓的往來，雙方一定會做出妥協。

本月1日，澳洲總理阿爾巴尼斯公開喊話，表示中方暫停採購必和必拓鐵礦石「令人失望」，希望這個問題能夠迅速得到解決。中國礦產資源集團則是在三年前成立，代表大陸國內鋼鐵企業統一採購鐵礦石，以單一大買家身分取得更高的議價權。