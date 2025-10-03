航港局籲船東完成P&I新制投保　以免影響船舶進港程序

▲符合條件的保險人名單。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

船東責任保險(P&I)審查新制將於114年10月15日起實施，目前已有97%的船舶保險符合新制要求，航港局再次呼籲船東儘速向符合新制規定之保險人投保P&I保險，以免新制實施後因保險不符規定而影響船舶進港作業；倘未能投保合規保險人之船舶，應儘速向本國銀行辦理保證金定存單及設定質權作業，併附既有P&I保單向航港局提出申請，以利後續審查。

依新制規定，申請進出我國商港之船舶，應向國際船東互保協會(IG P&I Club)、我國保險公司，或具國際信評機構(標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏)評等達BBB(含)以上之保險人投保P&I保險，船東可透過「MTNet首頁／公開服務／船東責任保險公司」查詢合規保險人名單（https://im.mtnet.gov.tw/IM10/IM100418/Default）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，針對已向國際信評機構申請評等但尚未取得結果之保險人，倘於10月15日前提出相關證明並經航港局確認，將暫同意其承保船舶進出我國商港至115年4月15日止；惟若屆時仍未取得BBB含）以上評等，將取消其承保船舶進港資格。

另航港局表示，倘船東投保的保險人具有四大國際信評機構（標準普爾、穆迪、惠譽、貝氏）BBB(含)以上信用評等，而未列入保險人名單者，業者得檢具證明文件並經航港局查證後，將符合條件之保險人納入名單，非以目前公告名單為限。