「只想平穩過日子」！47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

文／鏡週刊

「只是想平穩過日子……怎麼會變成這樣呢？」1名現年49歲日本男子為了達到財富自由而努力生活，他在47歲好不容易存下1,656萬元決定退休，沒想到退休2年後就因為母親生病，導致他不得不返回職場。

據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年49歲的鈴木拓也（化名）在47歲就達成財務自由，他畢業後就進入OT企業工作，30多歲就升任管理職，儘管薪水優渥，但日夜顛倒、加班等讓他身心俱疲，因此他決定要提早退休，並徹底管理開銷、投資。

鈴木表示，他只會去必要的聚會，午餐則會帶自己做的便當，薪水一半以上拿去投資，「周圍的人大概覺得我是怪人吧。但我只是想快點從壓力裡解放出來。」因此他不僅會利用專業技能在週末兼差，也積極投資基金、股票、不動產等。

最終，鈴木依據「4%法則」推算，設定目標資產8,000萬日圓（約新台幣1,656萬元），在47歲時達成目標，當配息與租金收入足以支撐生活時，他毅然辭職。離開職場的他每天生活不再被時間追趕，相當愜意，他也並未因此揮霍。

看似無懈可擊的人生規劃，卻在離職2年後被一通電話打破。鈴木從母親鄰居得知，74歲母親芳子（化名）在家中倒下，被救護車緊急送往醫院。當他趕到醫院時，醫師診斷她為腦梗塞，雖然救回一命，但芳子右半身留下後遺症。

醫師直言，芳子不可能再獨居，且其年金每月僅有14萬日圓（約新台幣2萬8,983元），起初鈴木以為能在這範圍找個平價安養機構，「但考慮到母親的癱瘓程度，必須入住能提供完善照護的設施。但那些設施月費都要25萬日圓（約新台幣5萬1,756元）以上，再加上一次性入住費、醫療費和雜費，母親的年金完全不夠。」

鈴木只能補貼差額，入住一次性費用動輒數十萬元至數百萬元，每月額外支出至少10萬日圓（約新台幣2萬702元），這迫使他動用原本用來支撐退休生活的8,000萬日圓資產，甚至被逼得2年內重返職場。對此，鈴木不僅感慨「我並沒有奢侈，也沒有得意忘形，只是想平穩過日子……怎麼會變成這樣呢？」



