ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

獨／百萬存戶注意！北富銀打詐鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

▲台北富邦銀行臨櫃示意照，非指帳戶限縮當事人。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北富邦銀行臨櫃往來示意照，非指帳戶限縮當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為提升帳戶安全、避免遭不法利用，台北富邦銀行宣布，自10月30日起，針對超過一年無帳務性交易紀錄、且在富邦開立的所有存款帳戶（含台幣與外幣帳戶）餘額總計未達內部規定門檻者，將實施「限額交易控管」。該公司向《ETtoday》說明，約有100萬個帳戶將受到影響。

台北富邦銀行強調，該措施並非凍結帳戶，而是透過「額度調整」方式進行風險控管，包括4大限制：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、調降跨機構ATM每卡單日提款與自動化設備轉帳上限，每天可使用額度合計為等值新台幣2萬元；

2、暫停開放新申請或變更自動扣款與代收服務（如信用卡、保險費、水電費等）；

3、暫停提供金融卡刷卡消費服務；

4、暫停第三方支付（如街口、LINE Pay等）、電子支付、行動支付功能，其他電子銀行連結扣款儲蓄服務。

臨櫃恢復最快約需10分鐘

北富銀也說明，若帳戶已設定扣繳各項費用，不會因控管而被終止，但若民眾要新增繳費或代扣項目，則需親赴分行確認帳戶狀態，並由行員協助設定。如需恢復帳戶正常使用，只需攜帶身分證件至任一分行辦理，約10至15分鐘即可完成核身與資料更新。

所謂「久未往來帳戶」，指的是帳戶一年以上無實際交易紀錄（銀行利息入帳不算），且在台北富邦銀行開立的所有帳戶總餘額未達內部門檻者，將列入控管。

銀行主管指出，「久未往來帳戶」並非北富銀首創，包括台銀、台新、郵局、合庫、台中銀、上海銀、凱基銀等銀行也都有類似措施；而兆豐銀行甚至規定，若帳戶涉詐且餘額低於1,000元，將可直接關閉帳戶，防範人頭帳戶濫用。

關鍵字： 銀行限額控管風險帳戶安全交易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【場面失控】陸無人機煙火秀驚見「火流星雨」！　觀眾舉椅防備、急逃離現場

推薦閱讀

有錢人家「標配」曝光！　主計總處：開汽車、閱讀習慣佳

有錢人家「標配」曝光！　主計總處：開汽車、閱讀習慣佳

對於多數人來說，有錢人的生活彷彿蒙上面紗，神秘且充滿想像空間，每當媒體報導豪宅開箱、揭露全球豪宅排名，都成為熱門話題。而主計總處家庭收支調查，意外從不同角度揭開台灣高所得者的生活樣貌，調查顯示，高所得者注重吸收新知，報紙、書刊訂閱比率最高。

2025-10-05 10:36
獨／百萬存戶注意！北富銀打詐鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

獨／百萬存戶注意！北富銀打詐鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

為提升帳戶安全、避免遭不法利用，台北富邦銀行宣布，自10月30日起，針對超過一年無帳務性交易紀錄、且在富邦開立的所有存款帳戶（含台幣與外幣帳戶）餘額總計未達內部規定門檻者，將實施「限額交易控管」。該公司向《ETtoday》說明，約有100萬個帳戶將受到影響。

2025-10-05 10:14
10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

9月FOMC會議重啟降息循環，點燃債市資金動能，一周間全球債券基金淨流入金額跳增百億美元，加上美國政府停擺，小非農數據不如預期，引發市場對美國聯準會(FED)年底前降息兩碼的預期心理。隨著時序邁入第四季，台股掛牌的債券ETF也揭開第四季首次配息序幕，統計10月首批債券ETF配息，年化配息率站上6%的有8檔，包含3檔非投等債、2檔BBB級債、2檔產業債，以及1檔主動債，顯見美國聯準會啟動降息期間，仍以非投等債最能展現配息競爭力。

2025-10-05 06:05
長榮航空達拉斯-桃園首航　北美第九客運航點正式開航

長榮航空達拉斯-桃園首航　北美第九客運航點正式開航

長榮航空3日開航達拉斯-沃斯堡–桃園航線，特別在達拉斯-沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢、達拉斯-沃斯堡機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，並邀請達拉斯-沃斯堡國際機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等貴賓，一同進行剪綵，慶賀長榮航空達拉斯-沃斯堡–桃園航線正式啟航。

2025-10-04 22:50
盧秀燕莫名的「中科焦慮」——面對雙巨蛋、垃圾山、焚化爐老神在在？

盧秀燕莫名的「中科焦慮」——面對雙巨蛋、垃圾山、焚化爐老神在在？

台美關稅談判進入關鍵階段，我方代表團提出類似前經濟部長郭智輝「境外關內」的構想，計畫在美國打造「類科學園區」，作為談判籌碼與產業布局的一環。然而，台中市長盧秀燕卻突然跨級向中央喊話，聲稱「擔心」若在美國複製台式科學園區，恐使中科與台中工業區成為蚊子園區。

2025-10-04 22:02
應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

樺加沙颱風造成南花蓮地區嚴重災情，勞動部表示，為加速災後復原與安置受災民眾，已啟動天然災害臨時工作措施，另請勞工保險局依災害防救法相關規定，辦理保險費補助及受理勞工申請傷病給付。

2025-10-04 14:06
住家當工作室！房屋稅享自住稅率　稅務局曝關鍵認定方式

住家當工作室！房屋稅享自住稅率　稅務局曝關鍵認定方式

隨著民眾就業型態多元，運用AI、社群網站或影音串流頻道等方式創業或接案，並在住家成立個人工作室以僱用小編製作文宣、影音等，以流量賺取收入已蔚為風潮，因此民眾向稅捐機關洽詢，房屋稅是否仍可適用自住稅率課徵？桃園市政府地方稅務局給出正解。

2025-10-04 13:16
「鑽石恆久遠」破滅價值崩跌74%　謝金河：黃金、白銀大翻身

「鑽石恆久遠」破滅價值崩跌74%　謝金河：黃金、白銀大翻身

黃金，鑽石，白銀一直以來都是代表財富的尊貴稀有金屬，但財信傳媒集團董事長謝金河在臉書上以「黃金，白銀，鑽石的不同命運」為題指出，2020年迄今，鑽石價值崩跌74%，形同崩盤，白銀和黃金受惠於各國央行過去買美國國債的錢轉向挹注，造成價格不斷上升。

2025-10-04 09:39
記憶體春燕來了！南亞科Q3營收創14季新高　晶豪科9月衝半年高點

記憶體春燕來了！南亞科Q3營收創14季新高　晶豪科9月衝半年高點

記憶體春燕來了！大廠南亞科（2408）與晶豪科（3006）公布9月營收，前者Q3營收創14季新高，後者9月營收衝半年高點。

2025-10-04 09:30
股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

股神巴菲特改口讚黃金白銀　《富爸爸》開酸：噁心想吐

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）近日在社群平台狠酸「股神」巴菲特（Warren Buffett），直指他多年來一直看不起黃金和白銀，如今卻突然改口吹捧，讓他直言「想吐」，並警告這恐怕是股市與債市即將崩盤的徵兆。

2025-10-04 08:07

讀者迴響

熱門新聞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

10月首批債券ETF配息出爐　8檔年化配息率站上6％

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

獨／百萬存戶注意！北富銀打詐鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

他有錢就會走進銀行買點實體黃金

大樂透連5槓！100萬獎開出9注

長榮航空達拉斯-桃園首航　北美第九客運航點正式開航

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

台積電衝新高　一表看高含積量10檔ETF績效

住家當工作室！房屋稅享自住稅率　稅務局曝關鍵認定方式

「鑽石恆久遠」破滅價值崩跌74%　謝金河：黃金、白銀大翻身

記憶體春燕來了！南亞科Q3營收創14季新高　晶豪科9月衝半年高點

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

全真倒閉、世界健身-KY漲停　專家：轉單題材該追嗎?留意3大關鍵

中秋節、國慶日出勤工資要加倍　勞動部：雇主需依法給付

蘋果鏈盼到甘霖　iPhone 17掀全球換機潮

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366