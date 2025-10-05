獨／百萬存戶注意！北富銀打詐鎖「久未往來帳戶」　10／30上路

▲台北富邦銀行臨櫃往來示意照，非指帳戶限縮當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為提升帳戶安全、避免遭不法利用，台北富邦銀行宣布，自10月30日起，針對超過一年無帳務性交易紀錄、且在富邦開立的所有存款帳戶（含台幣與外幣帳戶）餘額總計未達內部規定門檻者，將實施「限額交易控管」。該公司向《ETtoday》說明，約有100萬個帳戶將受到影響。

台北富邦銀行強調，該措施並非凍結帳戶，而是透過「額度調整」方式進行風險控管，包括4大限制：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、調降跨機構ATM每卡單日提款與自動化設備轉帳上限，每天可使用額度合計為等值新台幣2萬元；

2、暫停開放新申請或變更自動扣款與代收服務（如信用卡、保險費、水電費等）；

3、暫停提供金融卡刷卡消費服務；

4、暫停第三方支付（如街口、LINE Pay等）、電子支付、行動支付功能，其他電子銀行連結扣款儲蓄服務。

臨櫃恢復最快約需10分鐘

北富銀也說明，若帳戶已設定扣繳各項費用，不會因控管而被終止，但若民眾要新增繳費或代扣項目，則需親赴分行確認帳戶狀態，並由行員協助設定。如需恢復帳戶正常使用，只需攜帶身分證件至任一分行辦理，約10至15分鐘即可完成核身與資料更新。

所謂「久未往來帳戶」，指的是帳戶一年以上無實際交易紀錄（銀行利息入帳不算），且在台北富邦銀行開立的所有帳戶總餘額未達內部門檻者，將列入控管。

銀行主管指出，「久未往來帳戶」並非北富銀首創，包括台銀、台新、郵局、合庫、台中銀、上海銀、凱基銀等銀行也都有類似措施；而兆豐銀行甚至規定，若帳戶涉詐且餘額低於1,000元，將可直接關閉帳戶，防範人頭帳戶濫用。