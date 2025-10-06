不幫忙雜事！00後年輕人整頓職場「2行業無感」　他嘆：還是很奴

▲「00後整頓職場」的話題最近在網上正夯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

網路上常看見有人說「00後整頓職場」，意思多指2000年後出生的年輕人進入職場後，改變了過去的文化或價值觀，有網友列出讓他最有感的3項職場現象，現在年輕人比以往更敢說、不願被剝削，也讓辦公室氣氛更舒適，大幅削弱主管的權力。貼文掀起討論。

原PO在Dcard發文，觀察到近年許多新進員工不再一味迎合主管，而是更重視自我權益與工作平衡，其中最有感的3項分別是，不想加班、不想應酬會直接走人；被凹雜事（打掃、列印、買便當）選擇不做；不合理的原因被主管罵會回嘴，甚至爆炸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，經過這一批新人整頓之後，公司的氛圍確實改變了，也削弱了主管的權力；但他也擔心，這些年輕人勇敢說不，沒有讓主管開心，升遷之路恐怕很辛苦，「不曉得這是否能適用所有產業跟職位？」

貼文曝光，有網友指出，「不生小孩不買房的人最適合整頓職場」、「加班就正常給加班費，全世界沒一個國家這麼會凹加班費的」、「餐飲感覺很明顯，不爽就會直接走人」、「汰換率高的中小企業已經開始看到00、01的小主管了」。

其中也有網友提到，並不是每個職場都是這樣，「我覺得金融業沒有變，大家還是跟一條狗狗一樣乖」、「高薪的工作很難這樣，你不做很多人要做，你有聽過神山的工程師集體往上幹的嗎」、「至少我覺得金融業沒有」、「還是會有奴狗，難怪之前有聽主管說過，他比較想找家裡經濟困難或缺錢的」、「只要薪水夠高，一堆人排隊當狗」、「在外商誰管你，沒能力自然就把你淘汰了，輪不到你整頓」。