高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

▲高市早苗當選自民黨第29任總裁。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元貶破150大關，日股連續2天勁揚，今（7）日衝至4萬8506.55點新高，首度穿過4萬8千點大關，財信傳媒董事長謝金河（老謝）拆解背後原因，老謝認為與高市早苗政策有關。

至台北時間7日上午8點10分左右，日圓兌美元貶至150.55價位，為8月1來最低；10年期日本國債收益率上漲2個基點，至1.69%，為2008年7月以來的最高水準；日經225指數報48506.55，上漲1.17%。

謝金河在臉書上以「高市早苗開啟新的變化」為題，分析日本股匯債市變動，謝金河指出，高市不太贊成日本的貨幣正常化，她認為日本不應急著升息，這是日圓貶值的「基本面」。

其次是高市早苗主張日本的經濟安全與國防自衞力量的提升，謝金河認為，她要建立國家情報組織，提升軍力，及供應鏈的安全。

第三則是以國家投資，稅額抵減，帶動企業投資及提高薪資。

謝金河表示，高市一直以來都被視為是安倍的傳人，看起來日本人對她寄以厚望。日本政壇向來是男人主導的，這次高市擔綱，看起來她的意志堅定，會不會在日本重現小英的效應？很值得用心觀察。

老謝指出，高市在自民黨請來麻生太郎當副總裁，安倍系大將荻生田光一當幹事長，都是很有力量的起手勢！