台灣港務公司港埠工程減碳再升級　推動PAS 2080碳管理標準

▲台灣港務公司王錦榮總經理(前排中)、鄭智文助理副總經理(前排左4)、WSP科進栢誠工程顧問公司歐文松副總經理(前排右4)率總公司及各分公司工程單位主管及承辦共同召開工作啟動說明會。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

因應氣候變遷及國家政策，並落實港埠工程全生命週期減碳管理，台灣港務公司積極推動港埠工程減碳作為，今(7)日宣布啟動PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準，朝2050年淨零排放與永續港群的目標邁進。

港務公司結合公共工程節能減碳包含綠色材料、綠色能源、綠色工法與綠色環境共4大指標，推動訂定「港埠工程減碳作業參考指引」及「港埠工程PAS 2080碳管理手冊」，使各分公司於港埠工程辦理減碳作業時有所依循。

港務公司王錦榮總經理於今年5月率領總公司及各分公司工程單位同仁，並偕同專業減碳顧問，召開港埠工程減碳推動及PAS 2080碳管理認證工作啟動說明會，正式宣布本公司港埠工程減碳之重要發展目標，並指示工程單位積極配合執行，展現全面落實港埠工程減碳工作的堅定決心與組織動能。

在具體執行方面，針對轄管港埠工程進行基準年(2021~2023年)之訂定、碳排放量估算及碳排係數資料建置等，以建立全生命週期碳管理制度，並制定多項減碳策略與行動；後續台灣港務公司將依PAS 2080標準持續監測執行成效，確保整體碳管理系統之一致性與可追蹤性。

台灣港務公司本月已向英國標準協會(BSI)申請進行「港埠工程減碳作業參考指引」內容正確性審查及工項碳排係數來源確認，待未來取得認證後，將成為台灣港務公司港埠工程減碳制度之核心技術依據與實務執行準則，奠定工程全生命週期碳管理的標準化基礎，作為未來各項港埠建設與碳績效評估之關鍵參據，全面落實碳管理行動導向、數據導向與成效導向之目標。

台灣港務公司強調，港埠工程減碳行動不僅是回應國家永續政策，更是企業自我轉型與永續升級的關鍵契機，碳管理制度建置及查核機制納入未來年度重點工作，並列為各單位績效追蹤指標，未來更將持續深化與國際標準接軌，讓「港埠工程減碳再升級」，展現台灣港務公司對國家永續政策的堅定承諾與行動。

