快訊／美股三大指數開高「礦產勘探公司暴漲248%」台積電ADR續漲

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國股市7日開盤表現亮眼，三大指數齊步上漲。道瓊工業指數一開盤即上升79點至46774.23點，漲幅0.17%；標普500指數漲7.5點至6747.78點，成長0.11%；納斯達克綜合指數則攀升24.48點，報22966.14點，漲幅同為0.11%。盤中標普500還一度刷新歷史高點。

焦點個股方面，礦產勘探公司Trilogy Metals暴漲248%，主因為川普政府將收購其10%股份，帶動股價強勢飆升。戴爾（DELL）也有不俗表現，股價上漲4.9%，公司預估未來兩年銷售及獲利成長率將倍增。晶片大廠AMD股價勁揚約6.5%，IBM則上漲1.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣時間7日晚間9時57分，納斯達克指數升至22977.73點，上漲36.06點，漲幅0.16%；道瓊指數微幅走高至46703.42點，漲8.45點；標普500指數則報6747.21點，增加6.93點，漲幅0.10%。

個股部分，輝達（NVDA）漲1.79%，台積電ADR上揚0.44%，網飛（NFLX）漲幅達1.69%。蘋果（AAPL）股價小漲0.17%，亞馬遜（AMZN）微幅上升0.045%。至於特斯拉（TSLA）及谷歌（GOOGL）則分別下跌0.5%及0.99%。Meta及微軟（MSFT）同樣收跌，分別下滑0.52%。