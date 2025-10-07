ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／美股三大指數開高「礦產勘探公司暴漲248%」台積電ADR續漲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國股市7日開盤表現亮眼，三大指數齊步上漲。道瓊工業指數一開盤即上升79點至46774.23點，漲幅0.17%；標普500指數漲7.5點至6747.78點，成長0.11%；納斯達克綜合指數則攀升24.48點，報22966.14點，漲幅同為0.11%。盤中標普500還一度刷新歷史高點。

焦點個股方面，礦產勘探公司Trilogy Metals暴漲248%，主因為川普政府將收購其10%股份，帶動股價強勢飆升。戴爾（DELL）也有不俗表現，股價上漲4.9%，公司預估未來兩年銷售及獲利成長率將倍增。晶片大廠AMD股價勁揚約6.5%，IBM則上漲1.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣時間7日晚間9時57分，納斯達克指數升至22977.73點，上漲36.06點，漲幅0.16%；道瓊指數微幅走高至46703.42點，漲8.45點；標普500指數則報6747.21點，增加6.93點，漲幅0.10%。

個股部分，輝達（NVDA）漲1.79%，台積電ADR上揚0.44%，網飛（NFLX）漲幅達1.69%。蘋果（AAPL）股價小漲0.17%，亞馬遜（AMZN）微幅上升0.045%。至於特斯拉（TSLA）及谷歌（GOOGL）則分別下跌0.5%及0.99%。Meta及微軟（MSFT）同樣收跌，分別下滑0.52%。

關鍵字： 美股道瓊川普台股股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【再見「好小子」】顏正國癌逝！再過3天迎51歲生日

推薦閱讀

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

國際黃金期、現貨同創新高，台銀黃金存摺今（7）日第一盤賣出價掛出每公克「3916元」天價，以去年此時投入新台幣10萬元估算，抱近1年賺逾4.2萬元。

2025-10-07 09:22
高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

日本執政黨自民黨總裁由高市早苗勝出，日圓兌美元在周一（6日）貶破150大關，根據《彭博》報導， 野村國際和花旗集團的交易員表示，日圓周一拋售的很大一部分原因是宏觀對沖基金平倉掉看漲押注，而不是建立新的看跌押注。

2025-10-07 11:48
記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

台股大漲逾470點，市場資金再度湧向記憶體族群。力積電（6770）、華邦電（2344）在今日開盤交易約1個小時即奔漲停，且穩居成交王第一、第二位，而繳出亮麗營收南亞科（2408）雖股價遭受處置仍大漲逾9%，另中低價位華東（8110）早盤漲停，拉出第3根漲停。

2025-10-07 10:34
PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

台積電（2330）ADR上攻300美元，帶動台股上攻2萬7千點大關，PCB玻纖布族群勁揚。台玻（1802）更因董娘賣股期過後以「股價不理想」為由一股未賣，與富喬（1815）雙雙開高走高，開盤不到一個小時兩檔同奔漲停價位，成交量均超過10萬張。

2025-10-07 10:56
OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

OpenAI入股AMD　郭明錤拋4重點「對輝達影響有限」

OpenAI入股超微（AMD）引發個界熱議，天風國際證券分析師郭明錤在個人社群平台上拋出4點觀察，認為對NVIDIA（輝達）影響有限。

2025-10-07 10:18
大立光業績報喜股價大漲逾6%　外資點讚「目標價2800元」

大立光業績報喜股價大漲逾6%　外資點讚「目標價2800元」

受惠蘋果iPhone新機拉貨挹注，大立光（3008）公布9月合併營收攀升至62.35億元，創11月新高，第3季合併營收為176.77億元，為今年單季新高，股價今（7）日反應營收題材大漲逾6%，站上2500元，衝半年高點。

2025-10-07 12:14
5.7萬股民安心　00946配息0.058元順利填息

5.7萬股民安心　00946配息0.058元順利填息

擁有近5.7萬股民的台股月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（17）日除息，每股配發0.058元，上周五（3日）收盤價為10.26元，今日除息參考價10.2元，台股突破2萬7千點整數關卡，股價來到10.28元，完成填息，股息於10月31日入帳。

2025-10-07 10:02
全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝上12萬美元新高

全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝上12萬美元新高

根據加密貨幣衍生商品公司CoinShares統計，至4日為止，全球追蹤加密資產的ETF基金在一星期內吸引資金高達59.5億美元，刷新歷史紀錄，也推動比特幣價格攀上空前高點。

2025-10-08 01:56
外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

台股熱，外資蜂湧而入。金管會今（7）日公告9月外資轉賣為買，淨匯入91.6億美元締造史上單月第6大量，約合新台幣2791億元，累計前3季淨匯入325.45億美元，為史上同期第最強。

2025-10-07 21:05
自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

自然人憑證一度被不法分子利用，淪詐騙人頭戶工具，國內多家銀行6月起陸續暫停使用自然人憑證開立數位存款帳戶引爆民怨，金管會今（7）日指出，17家停用自然人憑證開數位帳戶的銀行中，至9月底已有16家恢復使用，元大銀行則預計10月底重開該服務。

2025-10-07 20:32

讀者迴響

熱門新聞

即／美股三大指數開高　礦產勘探公司暴漲248%

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

即／大樂透連6槓下期2.4億　百萬紅包開出7組

自然人憑證開戶大復活！　金管會：16家銀行已受理

旺宏股價收漲逾7%　9月營收「月年雙增」刷29個月新高

21人可爽抱千萬！　7-8月中獎發票兌領今起跑

前夏普會長向鴻海追討6億！　郭台銘私人帳房將作證

快訊／台銀黃金存摺飆每克3916元新高　砸10萬抱1年賺逾4.2萬

買不到台積電改抱0050　股民數差距縮至2.1萬人

PCB多頭再起！　台玻董娘「一股未賣」與富喬雙雙暴量漲停

高市早苗勝選攪動匯市！日圓跌至150　交易員遭遇大規模平倉

1年被動收入50萬OL想躺平！網見1關鍵：可以退休了

夏普前會長戴正吳追討6億　鴻海回應了

記憶體族群超火！3檔亮燈　南亞科處置中猛漲9%

47歲男存1600萬爽退休　因1通電話被迫重返職場

外資回頭買台股　前3季淨匯入325億美元寫史上同期最強

OpenAI入股AMD　陸行之：永動機槓桿

台股狂漲！理財作家勸留2檔ETF：見好就收

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

講沒3句話！抓狂推站務員掉鐵軌...男殺人未遂罪送辦　長相曝光

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366