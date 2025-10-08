金管會「台灣周」下周登場　「IR ＆ Engagement新趨勢」論壇10／15日打頭陣

▲金管會「台灣周」活動下周登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會將在下周舉辦「台灣周」，券期貨周邊單位共同主辦的「IR & Engagement新趨勢」論壇正式10月15日登場，論壇聚焦於投資人關係（IR）與ESG議合的國際發展、實務應用及數位工具導入，期望透過多方觀點與互動交流，引導企業強化與投資人之間的雙向溝通，攜手打造具韌性與永續競爭力的資本市場。

「IR & Engagement新趨勢」論壇係由金管期貨局局長張振山、證交所董事長林修銘與證券櫃檯買賣中心董事長簡立忠致詞，展現資本市場共同推動永續發展與投資人關係之重視與決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

論壇內容設計兼具國際視野、在地實務與數位創新，包含兩場專題演講與兩場專家對談。首先，在專題演講部分，S&P Global永續發展解決方案總監鍾柏永將就全球ESG評鑑趨勢進行剖析，協助企業掌握評鑑方法與國際接軌方向；接續由元大投信董事長劉宗聖分享國內機構投資人如何進行ESG議合，並提出本土實務觀察與行動指引。

在專家對談部分，第一場將由新加坡交易所大中華區負責人謝采含、矽創（8016）發言人黃英記與萬潤（6187）發言人盧慧萱共同對談，探討企業如何就IR策略進行資訊揭露與議合應對。第二場對談則由臺灣指數公司總經理陳文練、富邦投信董事長黃昭棠，及中華郵政公司協理王婉如分享IR議合服務平台之應用實務與價值，深入引導產業界、投資人與市場機構之間的交流與互動。