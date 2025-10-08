快訊／台股收盤大跌148.27點　台積電跌20元至1415

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌148.27點，以27063.68點作收，跌幅0.54％，成交量4525.08億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌212.13點開出，指數開低走低，盤中最高達27110.43點，最低26883.99點，終場收在27063.68點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1415元，跌幅1.39％；鴻海（2317）下跌3.5元至225元；聯發科（2454）上漲10元至1335元；廣達（2382）下跌2.5元來到306元；長榮（2603）下跌0.5元至179.5元。
今天漲幅前5名個股為建碁（3046）上漲4.35元，漲幅9.99％；虹光（2380）上漲0.51元，漲幅9.96％；長華*（8070）上漲4.35元，漲幅9.93％；十銓（4967）上漲9.8元，漲幅9.93％；巨騰-DR（9136）上漲0.61元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為宏達電（2498）下跌5.2元，跌幅8.36％；雷虎（8033）下跌11.5元，跌幅7.57％；GIS-KY（6456）下跌4.6元，跌幅7.3％；銘異（3060）下跌1.85元，跌幅6.76％；興泰（1235）下跌3.4元，跌幅6.08％。
資料來源：證交所
