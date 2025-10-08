快訊／台股收盤大跌148.27點　台積電跌20元至1415

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開低走低，加權指數終場大跌148.27點，以27063.68點作收，跌幅0.54％，成交量4525.08億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌212.13點開出，指數開低走低，盤中最高達27110.43點，最低26883.99點，終場收在27063.68點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1415元，跌幅1.39％；鴻海（2317）下跌3.5元至225元；聯發科（2454）上漲10元至1335元；廣達（2382）下跌2.5元來到306元；長榮（2603）下跌0.5元至179.5元。

今天漲幅前5名個股為建碁（3046）上漲4.35元，漲幅9.99％；虹光（2380）上漲0.51元，漲幅9.96％；長華*（8070）上漲4.35元，漲幅9.93％；十銓（4967）上漲9.8元，漲幅9.93％；巨騰-DR（9136）上漲0.61元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為宏達電（2498）下跌5.2元，跌幅8.36％；雷虎（8033）下跌11.5元，跌幅7.57％；GIS-KY（6456）下跌4.6元，跌幅7.3％；銘異（3060）下跌1.85元，跌幅6.76％；興泰（1235）下跌3.4元，跌幅6.08％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 建碁（3046） 47.9 ▲4.35 ▲9.99％ 虹光（2380） 5.63 ▲0.51 ▲9.96％ 長華*（8070） 48.15 ▲4.35 ▲9.93％ 十銓（4967） 108.5 ▲9.8 ▲9.93％ 巨騰-DR（9136） 6.76 ▲0.61 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宏達電（2498） 57.0 ▼5.2 ▼8.36％ 雷虎（8033） 140.5 ▼11.5 ▼7.57％ GIS-KY（6456） 58.4 ▼4.6 ▼7.3％ 銘異（3060） 25.5 ▼1.85 ▼6.76％ 興泰（1235） 52.5 ▼3.4 ▼6.08％

資料來源：證交所