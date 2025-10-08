一表看TISA級別基金首季績效成績單　4檔飛越三成

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

助攻投資人以千元投資起步、定期定額享受時間複利的TISA帳戶上線已逾3個月，不僅有超過4萬投資人響應，首批發行的TISA級別基金，首季績效成績單也出爐！其中PGIM保德信中小、凱基台灣精五門、統一台灣動力、統一大滿貫等4檔報酬飛越三成，表現亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

集保結算所統計，今年6月底TISA上線迄今短短3個多月，已有超過4萬人參與，目前累積有18家投信公司發行30檔TISA級別基金。首批於7月初發行的12檔TISA級別基金，累積報酬介於11～36%之間，其中表現居前的4檔報酬甚至衝破三成，分別為：PGIM保德信中小型、凱基台灣精五門、統一台灣動力、統一大滿貫。

市場法人觀察，台股7日衝破27,000點大關，AI半導體產業仍是台股的頂梁柱。受惠美系雲端服務供應商 (CSP)對AI算力需求暢旺，無論是Nvidia宣布對OpenAI進行了1000億美元的投資，或是OpenAI也與AMD達成AI晶片供應協議，展望AI算力需求未來上修的機率都不低，台股AI伺服器供應鏈長期獲利穩健，相關族群股價持續創新高，可望仍是市場資金寵兒。

理財專家指出，TISA級別基金以低經理費、免手續費的方式，滿足投資人長期投資需求、追求更具競爭力的績效表現。回顧近3個月的基金表現則可提醒投資人，若要享受時間複利的威力，需要有紀律的長期投資。投資人可從千元小額投資起步，利用TISA帳戶掌握台灣產業成長紅利，逐步累積資產。

