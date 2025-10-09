房貸「開水龍頭」！9月新青安成績單　兆豐、合庫受理倍增

▲看屋示意圖。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

各行庫9月新青安承作情形陸續出爐，受到政策「開水龍頭」影響，已有行庫積極配合執行。《ETtoday》調查，包括兆豐金（2886）旗下兆豐銀、合庫金（5880）旗下合庫銀9月受理件數皆較8月成長逾1倍以上，成為積極度最高的2家銀行。

行政院院長卓榮泰宣布「開房貸水龍頭」，金管會宣布9月起新版青年安心成家（新青安）專案可排除在銀行法72-2條計算範圍，8大行庫多向外表態有利新青安承作，財政部預計20日公告實際受理、核撥情形。

不過各銀行9月授信成績單已提前揭曉，《ETtoday》調查初步資料顯示，只有合庫銀、兆豐銀表現最突出。

行庫主管分析，土銀本來就不適用銀行法72-2條款、台銀塞車等排撥情形並不嚴重，兩家銀行9月受理件數估皆可穩定在千件左右，不會有太大變化。

兆豐銀9月新青安貸款受理件數達223件，申貸金額合計19.33億元，雙雙較8月成長147.78%與141.63%，兆豐銀指出，就是因金管會宣布「青年安心成家購屋優惠貸款」不列入《銀行法》第72條之2規範控管，本行積極配合前揭政策，受理件數與金額均較上月大幅成長。

合庫銀行9月新青安受理件數約560件，受理金額約40億元，較8月受理180件、受理金額15億元高出2倍以上，新青安9月撥貸件數約450件，金額約39億元，則與前月持平。

台企銀9月新青案受理164件，月增30件；受理金額達13.29億，也較8月增加3億元；不論是受理件數或是金額，皆較8月成長逾2成以上。銀行主管指出，會持續配合政策落實社會責任。

相較之下，三商銀9月新青安受理件數顯得相當保守，第一銀行、彰化銀行受理件數還較8月衰退，一銀因受到整批房貸案量較大排擠新青安承作量，彰銀9月受理件數及金額較8月減少近2成，華銀也未見明顯成長。

