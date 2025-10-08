快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

▲輝達執行長黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

▲圖為新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）

有關NVIDIA（下稱輝達公司）海外企業總部進駐北士科遭遇困難一案，經濟部說明如下：

1. 經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。

2. 經濟部已於昨日（10月7日）接到輝達公司所委託代表的信函，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

3.輝達公司與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

4. 有關輝達公司欲進駐北士科T17、T18的土地，內政部已於7月16日函復台北市政府可依土地徵收條例第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，也顯見中央政府一直積極予以協助。