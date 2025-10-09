股市高檔「抗震」！　22檔台股ETF一表看逆勢走揚聚人氣

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

近期台股表現強勁，一路上攻突破27000點關卡，不過昨（8）日大盤表現暫歇呈現下跌走勢，根據統計仍有22檔台股ETF表現逆勢上漲、繳出正報酬佳績，當日成交量來排序分別群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918），而22檔逆勢上揚ETF有13檔為高息，凸顯股市高檔震盪之際，高股息ETF的防禦特性。

群益投信台股ETF投資團隊表示，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。關稅事件已大致底定，然後續對於經濟與通膨的影響仍待觀察，故市場仍可能受到消息面的影響而波動，同時在股市走到高檔之際，居高思危心態的驅使下，部分資金亦可能選擇獲利了結轉進相對穩健的投資標的，高股息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

群益台灣精選高息(00919)經理人謝明志表示，第四季向來為台股旺季，加上已進入降息循環，同時國內景氣保持穩定成長，AI大勢延續也使得台灣廠商可望持續從中受惠，因此對於台股後市仍正向看待，不過現階段指數也來到評價區間上緣，資金輪動與盤面波動的狀況難免，建議投資人亦不妨在投資組合中適度配置高股息ETF，主因高息股具有息收保護，在股市波動期間可發揮防禦與收益兼具的特性，有助平衡整體投組波動，穩健應對多變的投資環境。

