陽明9月營收月減7.73%、年減40.94%　看Q4市場需求有潛在壓力

▲陽明海運看第四季市場需求有潛在壓力。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)公布9月單月營收為新台幣127.69億元，月減7.73%，年減40.94%。累計前三季營收1262.65億元，年減25.39%。展望第四季因傳統淡季、美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力。

陽明說明，9月營收因運價走勢疲軟致營收下修。據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為6.6%，需求成長為2.0%。

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)的《2025年海運回顧》報告指出，2025年因關稅、地緣政治持續加溫、歐美塞港情況尚未緩解、以及美國海運政策不確定性正加劇國際貿易的不穩定性，進而影響海運貨量與路線選擇並產生重塑全球貿易與航運格局可能性，預估2025年貨櫃貿易量約0.5%，相較於2024年1.4%明顯下滑。

另UNCTAD亦於報告書預測，全球海運貿自2026年至2030年間，年均成長約2.0% ，而貨櫃貿易量約2.3-2.4%。航運市場短期內運價將視中國市場節後復工力道狀況而定，而陽明海運亦將持續依據現行船期準確率情況與季節貨載需求情形彈性研擬船隊與航次配置計畫，以提升船期準確度並降低成本。