美元指數衝破99「刷2個月新高」　巨額空頭部位成痛苦交易

▲美金。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

國際政經局勢動盪，主要貨幣歐元、日圓持續疲弱，推升美元指數走高衝破99大關，創下自8月1日以來的最高水準，美元全面走強；根據《彭博》報導，今年外匯市場上，做空美元一直是主導交易，但這種押注開始受挫。

日圓持續下滑，兌美元匯率觸及153.229，創下2月中旬以來的最低水準。交易員將日圓下跌歸因於日本新執政黨領袖高市早苗引發的政策擔憂；法國政治動盪拖累歐元，此前歐元大幅下跌至1.1546，創下8月5日以來的最低水準。

《彭博》報導，儘管美國政府關門持續不斷，但全球主要儲備貨幣仍處於兩個月高點左右，亞洲和歐洲的交易員表示，對沖基金正在增加選擇權押注，押注美元兌大多數主要貨幣的反彈將延續到年底。

海外情勢的發展是主要驅動因素，歐元和日圓本月大幅下跌。與此同時，聯準會（Fed）官員敦促謹慎進一步降息的言論也提升了美元的吸引力。美元強勢持續的時間越長，那些堅持美元將再次下跌的人承受的痛苦就越大。

如果這種趨勢持續下去，可能會對全球經濟產生影響，例如使其他央行更難放鬆貨幣政策，推高大宗商品成本，並增加以該貨幣計價的外國借款負擔。美元快速反彈可能會破壞今年最後一個季度對新興市場股票和債券的看漲預期，也可能對美國出口商的股價造成壓力。

哥倫比亞Threadneedle的Ed Al-Hussainy是改變觀點的美元悲觀主義者之一。這位投資組合經理在2024年底做空美元，當時美元仍在上漲，這是美國大選後所謂的「川普交易」的一部分。過去一個半月，他透過減少對新興市場的曝險來調整這個立場。對他來說，這歸結於市場過於傾向聯準會降息，因為美國經濟依然保持韌性。

彭博美元現貨指數自年中以來上漲了約2%，此前經歷了幾十年來上半年最嚴重的跌幅。 2025年初，美國總統川普上任後暫緩實施全面關稅，美元下跌的部分原因是人們認為通膨將足夠溫和，足以讓聯準會恢復降息。

今年4月，川普推出全面徵稅政策，加劇了市場對外國投資者在貿易戰期間對美國失去興趣的擔憂，進一步加劇了市場跌勢。此外，有人猜測，川普支持美元貶值，這將有助於美國出口商，此外他還向聯準會施壓，要求其降息，所有這些都加劇了看跌情緒。

但事實證明，國際投資者並未迴避美國，儘管有跡象表明他們一直在購買衍生性商品以防範美元損失。以大型科技股為首的美國股市的吸引力實在太大。而且，海外投資者對美國國債拍賣的需求也基本上保持強勁。

儘管美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，截至 9 月底，對沖基金、資產管理公司和商品交易顧問仍做空美元，但這些部位遠低於年中達到的高峰。

Barclays 銀行貨幣選擇權全球主管Mukund Daga表示，對沖基金在年底前加大了對美元看漲期權交易，表達了對大多數十國集團 (G10) 貨幣的看漲觀點。

Daga指出，我們對美元的看法已經變得更加樂觀了，市場已經消化了一系列非常激進的降息預期，如果不給勞動力市場帶來更大的痛苦，這些降息措施的實施將會非常困難。

