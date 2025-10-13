外資賣超台股563.13億元、今年第二大　砍南亞科2.9萬張

▲南亞科今外資賣超2.9萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
美中貿易戰情勢升高，國際股市不平靜，今（13）日台股收跌378.5點或跌幅1.39%，失守2萬7千點大關，以26923.42點作收，外資賣超563.13億元，創下今年第二大賣超，史上第十四大賣超金額，記憶體南亞科（2408）為賣超第一名個股，賣超2萬9212張，權王台積電（2330）賣超1萬8978張，為第五大賣超個股。
國慶連假期間，受到國際股市下挫拖累，台積電ADR連續兩天，跌幅分別1.52%、6.41%，今日台股一度下殺831.48點，跌至26470.44點，惟低接買盤進場，跌勢得以收斂378.5點。
三大法人同步站在賣方，合計賣超678.42億元，外資賣超563.13億元，投信賣超7.22億元；自營商賣超（合計）108.07億元，其中自營商（自行買賣）買超11.49億元、自營商（避險）賣超119.56億元。
外資賣超前十大個股，有4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股，先前漲多記憶體族群南亞成為外資賣超第一名個股，大舉調節2萬9212張，友達（2409）、華新（1605）分居外資賣超第二、三名個股，賣超張數1萬9583張及賣超1萬9554張，電子重要權值股鴻海（2317）、台積電，則為外資賣超第四、五名個股，賣超張數1萬8994張、1萬8978張。
至於外資賣超第六～十名個股分別中鋼（2002）、玉山金（2884）、華航（2610）、合庫金（5880）及中信金（2891），調節張數為1萬4612張、1萬1618張、1萬1288張、1萬1106張，以及1萬840張。
